Herediano comparte mensaje de apoyo a uno de sus ídolos más queridos tras pérdida familiar

El padre de Kenneth Paniagua, falleció a los 80 años

Por Fabiola Montoya Salas
Kenneth Paniagua, Herediano
Kenneth Paniagua es exjugador de Herediano. (Facebook)

El Club Sport Herediano se manifestó este miércoles para mostrar su apoyo y solidaridad con Kenneth Paniagua, tras una reciente pérdida familiar.

El equipo expresó sus condolencias a través de sus redes sociales, acompañando al exfutbolista en este difícil momento.

Club Sport Herediano se une al dolor por el sensible deceso de Filander Paniagua, padre de Kenneth Paniagua”, comentaron en una esquela.

Kenneth Paniagua Exjugador del Herediano, junto a su padre Filander Paniagua 24 de setiembre del 2025 Tomada de Facebook
Kenneth Paniagua, junto a su padre Filander Paniagua. (La Nación/Tomada de Facebook)

El exjugador, por medio de sus redes, compartió una foto con su padre y contó que falleció este miércoles a los 80 años.

La misa del funeral de Paniagua se llevará a cabo este jueves a las 11:00 a. m. en la Iglesia Nueva del Corazón de Jesús, para luego ser trasladado al Cementerio Central de Heredia.

“Dios le llene de mucha paz y armonía en este momento tan difícil, un fuerte abrazo”. “Mucha fortaleza para usted y su familia”. “Filander era una excelente persona, que Dios lo reciba en su reino”, fueron parte de los mensajes que recibió el exjugador en sus redes sociales.

De parte del equipo de La Teja, le enviamos nuestras más sinceras condolencias.

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

