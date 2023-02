Herediano puede arrimar más al Cartaginés a la zona del descenso

Herediano tiene en sus manos agarrar al Cartaginés de la cabeza y hundirla un poco más en el agua, en el juego de este domingo a las 11 de la mañana en el estadio Fello Meza, pues los brumosos están coqueteando peligrosamente con los puestos de descenso.

La pésima defensa del título que hicieron los brumosos en el torneo Apertura 22 y la mala racha que lleva en la actualidad, donde han ganado un punto de los últimos doce, los puso en una situación que ya no es agradable por los aficionados brumosos que han visto como equipos como Guanacasteca, Guadalupe y el Santos han repuntado.

Herediano se vio muy mal en el último partido ante Alajuelense. Cayó 4 a 0. (Albert Marín)

En esa racha, se cuenta el 5 a 1 que le metió Guadalupe, la derrota 2-0 en el Puerto, el empate 0-0 ante San Carlos y la derrota ante Saprissa 1-0.

El equipo de Paulo Wanchope con 25 puntos en la acumulada no puede descuidarse, está a siete puntos de la zona de descenso o a tres partidos, otra seguidilla como la que enfrenta y ojo.

Lo peor para Cartaginés es que los florenses llegan en un mal momento, tras una dolorosa paliza que les metió Liga Deportiva Alajuelense 4 a 0, jugando en el Colleya Fonseca. Herediano llega con la necesidad de ganar.

La historia dicta que los herediano dominan los partidos contra los brumosos por 41 partidos ganados más, según datos del estadígrafo Daniel Calderón.

De 309 partidos entre ambos clubes, por campeonato nacional, Herediano lleva 136 partidos ganados y los blanquiazueles 95. El empate se ha presentado en 78 oportunidades.

Los aficionados blanquiazules saben que los juegos con los rojiamarillos siempre son difíciles.

Karla Vargas expresó que este domingo el equipo tiene que ver qué hace, pero no pueden perder ante Herediano.

“Marcel Hernández tiene que rendir más, como lo dijo el técnico, pero también tiene que haber un equipo base y es lo que le ha faltado a Chope. Una derrota puede ser muy dolorosa y acercarnos más a los últimos lugares”, expresó.

Carlos Umaña, otro fiebre del cuadro blanquiazul, se pregunta hasta cuándo le van a dar cuerda a Wanchope.

“Herediano lo hizo bien, Géiner no daba rendimiento y se va. No podemos justificar que contra Saprissa jugaron bien porque no fue así, la delantera está desorganizada. ¿Qué es lo que pasa? que Leonardo Vargas salió diciendo que tenía fe en Wanchope, pero no, no, los que mantenemos el equipo somos los aficionados”, expresó.

Pide apoyo

El entrenador papero, Paulo Wanchope pidió a los aficionados que vayan a apoyar al estadio este domingo porque es un partido importante.

“Es la única forma de salir adelante, unidos, con mucha energía. Como grupo estamos trabajando al cien por ciento, a conciencia, el ánimo está al tope pese a las circuntancias y estamos seguros que vamos a salir adelante”, expresó.

El portero brumoso Darryl Parker dijo que deben acudir a la experiencia del grupo para salir adelante.

“Es un grupo que ya fue campeón, maduro, es importante mantener la calma y pese a las derrotas el equipo se mantiene positivo”, dijo.

497 goles ha marcado el Herediano en sus duelos ante el Cartaginés en la historia

Jafet motiva

Álvaro Garita, aficionado del Herediano, dijo que la llegada de Jafet Soto cambiará por completo.

“No tengo ninguna duda que ganaremos en el Fello Meza y que va a pasar lo de siempre. Los jugadores cuando llega Jafet Soto se ponen las pilas”, dijo.

Marcel Hernández debe rendir más para que Cartago mejore. (Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, Vicky Barquero, aficionada del Team, cree que no pueden llegar confiados al partido en el Fello Meza, máxime que en los últimos tiempos, el Cartaginés ha sido superior a Herediano en algunos juegos.

383 goles ha marcado el Cartaginés en sus duelos particulares contra el Herediano

“Es un partido duro, no nos podemos confiar, hay que ir con prudencia, pero se puede sacar el gane, en Heredia siempre que se cambia el técnico se ve otra cosa y máxime siendo el gran jefe”, expresó.

