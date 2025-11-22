Herediano se juega la clasificación en una visita crucial ante Saprissa

El actual bicampeón nacional, el Herediano, llegará al Ricardo Saprissa este sábado con una situación muy diferente a la deseada, ya que están al borde de quedar fuera de semifinales, algo que no sucede desde el 2008.

Herediano ha tenido un semestre de pesadilla, primero fue en la Copa Centroamericana, donde quedó de último en su grupo, tras solo sumar una victoria, ante el Real España, cayendo en Nicaragua 4-2 frente al Diriangén, también en Panamá con el Sporting San Miguelito 2-0, y empatando a cuatro en el Estadio Nacional con el Municipal de Guatemala.

Tras esa debacle, quedaron fuera, siendo últimos de grupo, y por ende perdiendo cualquier opción de ir a la Concacaf Champions Cup del próximo año.

Herediano y Saprissa igualaron a tres en el partido de la primera vuelta de este torneo. (JOHN DURAN/John Durán)

El panorama del Herediano para el cierre de la fase regular

Para Heredia no hay otro camino este sábado en el estadio Ricardo Saprissa; deben ganar, por el resultado que sea; de lo contrario, podrían quedar matemáticamente eliminados este mismo fin de semana.

Alajuelense es el líder con 31 unidades; dos menos tiene Saprissa, pero el dilema inicia con Cartaginés, que tras el punto obtenido en Alajuela, en el partido de reposición contra la Liga, aumentó la brecha y redujo las opciones de los pupilos de Jafet Soto, ya que son cinco puntos la distancia.

Liberia es el cuarto lugar con 23 puntos, ante 19 de los florenses, que incluso tienen a Pérez Zeledón por encima con 20; pero es que los pamperos tienen un juego, en teoría, accesible este mismo sábado por la tarde, en el que reciben a Liberia en el Edgardo Baltodano, y en caso de sacar los tres puntos, en la noche la situación para el bicampeón sería casi crítica.

Los brumosos juegan hasta el lunes en Pérez Zeledón, un duelo complejo, pero ambos están por delante de los florenses, por lo que los florenses necesitan sumar de tres en la Cueva.

La situación se vuelve más compleja por las obligaciones que tienen en Tibás, ya que tras el empate de la Liga con Cartago, este jueves, son tan solo dos puntos la distancia que separa a manudos y morados del primer puesto, por lo que los de Vladimir Quesada llegan con la obligación de salir a ganar en casa para mantenerle el ritmo en la carrera con los rojinegros por la punta del certamen nacional.

Los partidos que se le vienen al Herediano

Luego de visitar el Ricardo Saprissa, Jafet Soto y sus pupilos recibirán a San Carlos en Santa Bárbara, para cerrar el torneo en Pérez Zeledón por la última fecha de la fase regular.

El Cartaginés, tras su visita al sur, recibe a Alajuelense en el Fello Meza, y acabará contra Liberia, también en Cartago.

Jafet Soto y el Herediano se juegan la vida en el Saprissa este sábado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pérez Zeledón cerrará en sus últimas dos fechas, con visita a Guadalupe, y en casa ante el mismo Herediano.

Los pamperos, tras este sábado ante los josefinos, tendrán dos visitas complejas, primero en el Saprissa y luego visitando Cartago.

En caso de que Herediano pierda, y Cartago y Liberia ganen, los de Jafet Soto ya quedarían eliminados a falta de dos jornadas.

En el escenario de que logren arañar una unidad, y los dos que están en puestos de semifinales sumen de tres, la situación sería casi que milagrosa para optar por avanzar, ya que a Cartaginés no lo podrían cazar; sin embargo, necesitarían que Liberia pierda los dos últimos juegos, y ellos ganar ambos, para empatarlos en puntos, y buscar superarlos por gol diferencia. Actualmente, los florenses tienen un negativo de cuatro en dicho rubro, mientras que Liberia está en cero.