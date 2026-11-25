Felicio Brown viene de jugar en la segunda división de China. (Instagram/Felicio Brown)

En el Herediano se mueven rápido pensando en el próximo torneo y en reforzar la planilla luego del fracaso que representó el Apertura 2026, en el cual quedó eliminado en la primera fase.

Una de las zonas que más urge renovar es la ofensiva, donde se redoblan esfuerzos para llevar caras nuevas y ya habría un nombre listo para que se vista de rojiamarillo a partir de enero.

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Herediano tendría amarrado a un delantero de 35 años

El nombre de Felicio Brown ha sonado como refuerzo del club; fuentes cercanas a La Teja indican que ya estaría amarrado y que su fichaje se dará a conocer próximamente.

El fichaje es muy curioso, porque se trata de un delantero que, a pesar de tener 35 años, nunca ha jugado en Costa Rica, país de origen de sus padres, dado que él nació en Berlín, Alemania.

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Felicio Brown ha jugado en varios países

Brown pasó una parte de su infancia en Limón. Luego regresó a Alemania, donde se formó como futbolista y jugó de 2008 a 2013 y luego fue un trotamundos en diversas partes del planeta.

Rusia, Polonia, India, Tailandia y China son otros países en los que ha jugado.

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Recientemente, militó con el YB Longding de la segunda división china, club en el que sumó ocho goles en 17 encuentros en la temporada que acabó el 7 de noviembre, por lo que su vinculación con el equipo asiático habría terminado.

Tuvo un breve paso por la Selección de Costa Rica, con tres partidos amistosos entre 2020 y 2021, en los que no anotó.