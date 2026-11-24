A Herediano le urgen refuerzos en casi todas sus zonas según la prensa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Herediano cerrará el Torneo de Apertura 2026 con la pena de que fue el peor torneo en muchas décadas, sin duda, el peor del siglo XXI, por lo que, ante lo ocurrido, los cambios urgen en diversas líneas.

Jafet Soto, presidente y técnico florense, afirmó que hay que hacer un análisis a fondo de lo sucedido y analizar a jugador por jugador, caso por caso, para definir quién está para seguir y quién no, por lo que se avecinan cambios importantes.

¿Cuáles son los cambios que urgen? ¿Qué zonas se necesitan reforzar en el plantel rojiamarillo? Es la gran pregunta que se hacen muchos sobre el equipo.

La Teja consultó a tres periodistas, quienes fueron muy directos sobre lo que se necesita. Todos están claros en que es necesario meter mano en casi todas las áreas, tanto en defensa como en ofensiva.

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La delantera es la principal preocupación del Team

Fernando Lesme no cumplió las expectativas en la delantera del Herediano. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jiménez)

Sin discusión alguna, la delantera es la zona más urgente, pero también se señalaron otras posiciones para tratar de levantar al equipo.

“Los laterales a Herediano le bajaron mucho de nivel, tanto en la izquierda como en la derecha.

“Los contenciones igual, bajaron mucho el nivel, quizá puedan recuperar a Murillo, que a mi criterio es muy buen jugador, sin embargo, le falta ese compañero en el medio campo.

“Y sin duda alguna toda la parte ofensiva, tanto los de llegada como los nueve, esa es la parte más crítica del Herediano, de todos los que trajeron y los que había quedaron debiendo muchísimo”, comentó Ricardo Cordero, de Teletica Deportes.

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Periodistas señalan problemas en todas las líneas

Las laterales es otra de las zonas señaladas por los periodistas en el Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Para Steven Oviedo, integrante de Radio Columbia en sus transmisiones deportivas, es necesario meter mano en todas las zonas.

“Todas las zonas tienen margen de mejoras, unas más que otras, específicamente la zona ofensiva. El haber pensado en Lesme fue un error grave de la dirigencia, un jugador que no dio la talla ni tiene nivel, por lo que supongo debe salir y traer un par de jugadores por lo menos.

“Los laterales también deben mejorar, Hazxel (Quirós) y Darryl (Araya) han estado muy flojos, es algo adonde se podría mejorar. En el centro del campo es un lugar que el Herediano tiene talento, hay que entender por qué han jugado tan mal, por lo que algo de competencia viene bien. Randall Leal y Aarón Suárez vinieron supuestamente a eso, pero no lo hicieron porque su nivel fue muy malo”, dijo.

Oviedo también cree que la parte técnica debe mejorar con un técnico, pues los tres que estuvieron esta temporada lo hicieron terrible.

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Delanteros, laterales y extremos: los puestos que deben reforzarse

Randall Leal no convence en su paso por Herediano. (Prensa Herediano/Prensa Herediano)

En el caso de Fabián Zumbado, que desde sus redes sociales hace análisis del club, también fue claro en sus mejoras.

“El equipo sufrió muchas cosas, entre ellas no tener un delantero, un hombre gol y para mí eso le hizo mucho daño, lo primero que necesita hacer el plantel es ver esa posición, contar con delanteros buenos, considero al menos tres hombres en punta, dos nueves y otro hombre.

“Los laterales también necesitan refuerzo. En la derecha la lesión de Reggy Rivera dejó a Haxzel sin competencia o presión, por la izquierda creo que Yurguin Román no va a seguir, no sé qué le pasó y sin presión, Darryl parece que no funciona.

“Volantes por afuera es que por nombre tiene nombres como Randall Leal, pero no está rindiendo, o Aarón Suárez, es otra posición a evaluar. Para mí el problema estuvo específicamente en las bandas y en el nueve”, explicó.

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Zumbado cerró diciendo que si Jafet no sigue como técnico, opción que le gusta, iría por Jeaustin Campos, quien podría afinar un mejor plantel.