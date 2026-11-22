Jafet Soto fue muy claro que se siente embotado tras el torneo con el Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Herediano tocó fondo en el Apertura 2026: el equipo tuvo su peor torneo del siglo en muchos aspectos, tanto en la que será su posición final como en la cantidad de puntos que obtendrá al acabar la primera fase.

Los florenses llegarán a un máximo de 18 puntos, su cuota más baja en la historia de los torneos cortos, y acumularon diez derrotas, la cifra más alta en ese apartado, lo que demuestra que el club anduvo peor que nunca.

Jafet Soto, presidente y técnico florense, fue muy claro en que para el próximo semestre tendrá que darle todo un vuelco al club para regresar a las posiciones estelares a las que están acostumbrados.

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Jafet Soto reconoce el fracaso de Herediano en el Apertura 2026

El dirigente hizo una fuerte autocrítica al señalar que deberá pensar mejor hasta dónde puede realmente abarcar todo lo que quisiera y dio a entender que dejará un poco de lado la concentración de poder por la que tanto se le señala.

“Hay que hacer un análisis muy profundo desde uno mismo hasta dónde puede uno también, ser consciente de eso. Por todo lo que hemos vivido a lo largo de la construcción del estadio, tuvimos logros, sí, pero creo que estamos pagando en este momento decisiones como junta directiva, porque todos tenemos que enfrentar esto, nadie se puede bajar del barco.

“Entregamos el equipo en la parte deportiva y tal vez no se tomaron las mejores decisiones, ni nos preparamos de la mejor forma, pero ahorita sería como tirar un montón de ideas de lo que no se tiene que hacer y cambiar, es más fácil hablar de eso que de lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer un diagnóstico claro, empezando por mí, la afición no se merece esto”, comentó.

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Jafet Soto admite que otros también deberán tomar decisiones en Herediano

Soto no tuvo pelos en la lengua para decir que el torneo fue un completo fracaso y que hasta se siente embotado por tantas cosas y que otros también deberán tomar decisiones y trazar planes.

“Tenemos que tomar las mejores decisiones para el próximo campeonato o las tienen que tomar, pues llega un momento en el que hay que ceder, porque el embotamiento no lo deja pensar a uno, entonces me parece que desde afuera se tienen que tomar una serie de decisiones.

“Hay mucha experiencia en la junta directiva de Fuerza Herediana, en las distintas áreas, pero muchas veces esa experiencia no la aprovechamos, no la vemos”, dijo.

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Herediano deberá replantear su proyecto deportivo para el próximo torneo

Para Jafet se enfocaron demasiado en unas cosas, por lo que dejaron otras sueltas y hasta se dejó decir frases como “según nosotros teníamos una gran planilla”.

Soto ni siquiera quiso responder qué buscan para su próximo técnico, pues afirma que en 10 o 15 segundos no puede decir algo concreto, sino que tendrán que hacer un análisis muy profundo para tomar la mejor decisión.