Posible decisión de Jafet Soto provocaría división entre prensa y aficionados de Herediano

La continuidad de Jafet Soto como técnico de Herediano es una opción que dividiría criterios. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet Soto, presidente y técnico del Herediano, podría tomar una decisión que eventualmente generaría criterios divididos entre periodistas y aficionados del Team para el próximo torneo.

La posibilidad de que el mandamás florense continúe como timonel para el próximo año se está evaluando al interior del club.

El dirigente aseguró tras el encuentro ante el Inter San Carlos que tiene una lista de unos cinco candidatos y que de ahí saldría el elegido y fue enfático en que ya no aceptará más nombres que esos.

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Soto no negó la posibilidad de seguir, aunque en repetidas ocasiones ha sido enfático en que tiene muchas ocupaciones que le consumen mucho tiempo y no le dejan ocuparse del todo de la dirección técnica.

La Teja consultó a dos periodistas que siguen de cerca al club sobre qué consideran mejor y tuvieron posiciones encontradas y explicaron por qué.

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¿Jafet Soto debe seguir como técnico del Herediano?

Para Steven Oviedo, periodista que suele cubrir los partidos del Herediano con Radio Columbia, es necesario ir por un técnico incluso para dar una buena imagen al equipo y quitar la duda de que solo se hace lo que Jafet dice, y punto.

“Me parece que Herediano se equivocaría si Jafet sigue como técnico del equipo. Le demostraría a todo el mundo que la tesis de que solo Jafet puede dirigir al Herediano es cierta.

“Para mí daría la imagen de que solo Jafet es capaz de sacar compromiso de un grupo de jugadores que ha demostrado que tiene la capacidad de jugar muy bien o de jugar tan terrible como en este torneo”, destacó.

Oviedo además tiró un dardito que el entrenador que llegue debe hacerlo pensando primero en sacar al equipo de abajo.

“Yo iría por un técnico diferente, pero que tenga el carácter suficiente para poner a jugar a un equipo que tiene como primer objetivo para la próxima temporada mantenerse en primera división”, añadió.

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Periodista florense considera que Jafet Soto debe continuar

Por su parte, Fabián Zumbado, periodista y streamer enfocado en los temas florenses, considera que más bien la decisión correcta es que Jafet siga.

“Me parece una opción viable, razonable y sensata por cuestión de trabajo, tiempo de trabajo, por conocimiento del plantel, por lo que no lo vería mal, incluso creo que puede ser la más apta,” comentó.

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La decisión no está tomada aún, pero el mercado de técnicos tampoco es muy amplio, por lo que seguir con Soto está sobre la mesa.