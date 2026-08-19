Herediano sorprende con un nombre poco esperado para llegar al banquillo florense

Paulo Wanchope y Jafet Soto podrían volver a unir sus caminos en Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

El Herediano sigue en la búsqueda de un técnico y este martes trascendió un nombre que sorprendió a muchos y que podría llegar a su banquillo: Paulo César Wanchope.

Los periodistas Kevin Jiménez y Sebastián Cárdenas publicaron en sus redes sociales que la directiva florense estaría interesada en que Chope asumiera el comando del Team, información que La Teja pudo verificar con fuentes cercanas.

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Paulo Wanchope podría llegar por tercera vez al Team

El nombre de Paulo se maneja todavía como una opción sin asegurar que sea el elegido o la opción más fuerte, para volver a un club que ya ha dirigido en dos ocasiones.

La primera vez que se puso el buzo de DT fue entre 2008 y 2009, cuando dirigió 30 partidos al Herediano.

En setiembre de 2018, Chope dio todo un golpe de timón cuando dejó al Cartaginés para fichar con los rojiamarillos, una decisión que le salió mal, pues apenas duró un mes en el puesto y fue despedido.

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Paulo Wanchope y Jafet Soto tuvieron fuertes enfrentamientos

Uno de los puntos que más sorprenden del caso son los enfrentamientos que Chope tuvo con Jafet Soto hace tres años, en los que intercambiaron ataques.

El presidente florense dijo en una ocasión que la carrera de Paulo como técnico estaba en declive.

“Entiendo que su carrera como técnico no soporta un fracaso más. También entiendo que su carrera como técnico ha sido regular-mala. Quiere justificar, por lo que dijo, que estaba preparado para perder. El discurso fue que él ya sabía que iban a expulsar un jugador”, dijo el florense en febrero de 2023, cuando Chope dirigía al Cartaginés.

Pese a las frases, fuentes cercanas a La Teja nos indicaron que la relación hoy entre ambos es cordial y que lo dicho en el pasado son cosas del fútbol que ahí quedaron.

En 2025, Soto calificó como un gran profesional a Paulo cuando le consultaron sobre la llegada de Chope al Saprissa.

Herediano quiere definir pronto a su nuevo técnico

Jafet aseguró el viernes pasado, tras la derrota 1-0 contra Inter San Carlos, que la idea es tener técnico para esta semana.