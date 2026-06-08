Hincha tico del PSG relata cómo hizo para ver al equipo alzar las dos Champions en el estadio

Daniel Calvo Marín es un gran aficionado costarricense del París Saint Germain que pudo vivir el histórico bicampeonato de los franceses en el propio estadio, primero el año pasado ante el Inter de Milán y ahora contra el Arsenal.

El hincha tico del PSG reveló a La Teja que su pasión por los franceses comenzó pues era seguidor de Brasil en los inicios de los 2000, justo cuando empezaba Ronaldinho, que después estuvo militando en el club parisino.

Daniel y su esposa Katherine en la final ante el Arsenal. (Daniel Calvo/Daniel Calvo)

Calvo confesó en una entrevista con La Teja que cuando ya inició de lleno en su pasión con la peña PSG Fan Club Costa Rica, fue cuando llegó Neymar a club en el 2017.

El aficionado contó detalles de cómo fue su experiencia para poder asistir a las dos finales de la Copa de Europa.

“Hemos tenido la oportunidad, mi esposa y yo, de ir a las dos finales. En el fan club, en la primera final, pusimos para ver quiénes deseaban ir y, en total, fueron alrededor de cinco personas. Entonces se mandó la solicitud al PSG, se les escribe y se les indica lo que uno necesita. Uno debe estar inscrito como una especie de padrón, pero solo conseguimos dos entradas, y nos la dieron a la par de la Ultra de París, pero lo disfrutamos más; nos costaron alrededor de 70 euros”, comentó sobre la final del primer título ante el Inter y después se fueron a Francia a celebrar.

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Para esta nueva experiencia, en la final en que ganaron el bicampeonato ante el Arsenal, el presidente de la peña contó que estuvo cerca de no ir por los costos de los vuelos a Budapest, pese a ya tener entradas.

“Con el primer título uno sentía la satisfacción como presidente del fan club, como si ya uno hasta hubiera cumplido, pero ahora nos salió el PSG llegando a otra final; en las semifinales ante el Bayern, en la ida con el 5-2, estuve a punto de comprar boletos aéreos, pero mejor no compré nada porque quedó 5-4 y lo veía difícil en el juego de vuelta”.

Daniel disfrutó la celebración del bicampeonato en París (Daniel Calvo/Daniel Calvo)

“Llegamos a la final tras ganarle al Bayern y ahí mandé el correo a pedir entradas al club, pedimos cuatro entradas y fue el mismo protocolo, pero al final no compramos tiquetes, sino que mejor esperamos a ver qué sucedía con la aprobación de las entradas. A los cuatro días nos llegó la confirmación de que las teníamos, pero estas eran en una categoría mejor a la pasada, costaban 140 euros y ahora tocó hacer la logística”.

“Los hospedajes estaban muy caros, los vuelos en más de mil dólares. El viernes de la semana anterior al partido no teníamos nada porque dije que no iba a comprar nada por estar tan caro, entonces se movió todo y bajaron los costos, hasta un viaje de vuelta tras el partido para ir a París, y se logró conseguir todo; nos costó alrededor de 3500 dólares el viaje (cerca de 1,6 millones de colones)”, relató.

Daniel vivió la final del PSG ante el Inter el año pasado, también en el estadio. (Daniel Calvo/Daniel Calvo)

Daniel explicó su sentimiento de poder ver al PSG como bicampeón de Europa luego de toda la logística que se les complicó por costos, pero con la satisfacción de ver a su club como rey de Europa nuevamente.

“Fue frustrante el partido, toda la afición del París estaba con que no íbamos a poder hacerles un gol, hasta que llegó el penal y ahí explotó todo, llegamos a penales y era mucha tensión”.

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“Mi celebración fue de llorar, fue como un parto, literalmente, tengo cuatro hijos y así lo siento, es esa sensación de que algo bueno viene, pero no se quiere que pase algo malo y podía pasar, pero cuando Gabriel falla, me puse a llorar; luego caí en cuenta y me puse a celebrar, fue algo impensado”, añadió Daniel, quien luego pudo vivir las celebraciones en la propia Francia.