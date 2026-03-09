Horacio Esquivel cuenta lo que sufría Jorkaeff Azofeifa mientras pertenecía a Saprissa y jugaba en Pérez Zeledón

Jorkaeff Azofeifa es el jugador del momento en el Saprissa, luego de pasar de ser uno de los futbolistas más cuestionados del plantel a convertirse en estelar en el equipo de Hernán Medford y además de ser aplaudido por la afición tibaseña.

El lateral tibaseño comentó en zona mixta que pasó por momentos tan complejos en los que no quería ni entrenar y a veces hasta llegó al llanto por tantas críticas.

Jorkaeff Azofeifa ha vivido momentos muy duros con Saprissa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“He llegado a mi casa llorando; a veces no quería llegar ni a entrenar, ni a pasar de ahí del estadio, pero uno tiene que tener personalidad y yo la tengo. Siento que estoy para grandes cosas”, expresó en conferencia de prensa tras el duelo ante Herediano en el que brindó una asistencia para el primer gol.

Horacio Esquivel cuenta detalles sobre Jorkaeff Azofeifa

El entrenador nacional Horacio Esquivel conoce bien al lateral morado, ya que lo tuvo como pupilo, y contó detalles del jugador y cómo fue que mejoró al punto de revertir la situación con la afición, de pasar de críticas y abucheos a ser un jugador que ahora es aplaudido por la gente.

“A Jorkaeff lo conocí en Limón en las ligas menores; yo estaba en la primera división, estaba en liga menor de primera instancia, era contención, central, y yo lo veía para la primera división. Pasó por varios clubes, pero yo creo que es un muchacho muy humilde, de una zona de campo de Matina y por su humildad ha logrado superar todo lo que ha pasado”, acotó.

Horacio lo tuvo hace un tiempo atrás en Pérez Zeledón cuando Saprissa lo mandó de préstamo al conjunto sureño.

Desde la llegada de Medford Jorkaeff ha contado con más regularidad (Jose Cordero/José Cordero)

“Cuando estuvo en Pérez Zeledón, venía de una lesión en el hombro, que lo habían operado, y busqué todas las maneras posibles para llevármelo a Pérez para ayudarlo a que volviera otra vez, a que tomara ritmo, y lo trabajamos bastante. Es un buen lateral izquierdo, y lo que vive hoy es producto de su mismo esfuerzo, pero sí le ayudó la instancia en Pérez Zeledón”, aseguró Esquivel.

El entrenador comentó detalles de las cosas que le decía a Jorkaeff para poder recuperar su mejor versión.

“Le decía que metiera bastante para que regrese al Saprissa y diera un giro para que sea otro Jorkaeff y de verdad que me tiene muy contento por la persona que es él y porque Hernán le dio su oportunidad, producto de que el titular salió lesionado; creo que Jorkaeff se ganó un campo”, relató.

Acerca de las palabras de Jorkaeff de que lloraba por momentos y pasó situaciones de insultos y críticas, Esquivel relató cómo se encontró al jugador cuando estaba mentalmente tocado por su primera instancia en Tibás.

Horacio Esquivel contó detalles sobre el crecimiento de Jorkaeff Azofeifa (Alber Marín)

“Uno no necesita saber cómo se siente, con solo mirarlo, el comportamiento y toda esa frialdad de él. Desde que llegó a Pérez, yo me senté con él y le dije: ‘Usted vino aquí, pero no para quedarse aquí, vino para volver al Saprissa porque yo a usted lo conozco y sé lo que puede dar y sé que puede dar más de lo que estaba dando, así es que agarre ritmo, le voy a dar la mano para que vuelva allá, para que luche por ese campo’”.

“Él iba deprimido, primero por la lesión y segundo por todo lo vivido; es una persona muy humilde, tranquila, de campo, así que creo que de algo sirvió que estuviera allá conmigo. Le cambié, no todo, pero le di el impulso para volver a Saprissa”, afirmó.

Esquivel comentó las cosas que ve dentro del verde que está haciendo Azofeifa para mejorar en cuanto a su rendimiento.

“Lo primero es que él recibió la oportunidad nuevamente, es importantísimo, y que volvió con la convicción de que podía estar ahí, de que se la ha vuelto a creer, de que llegó a Saprissa tenían menos experiencia, pero el paso en Pérez conmigo desde lo invidual lo ayudó, yo siempre estuve encima de él y yo no quiero que se quede aquí, le decía ‘usted no es de aquí, solo vino a levantar’ y creo que mis palabras le llegaron bastante porque ha tenido esa fuerza de voluntad junto a que Medford creyó en él”, añadió.

Horacio Esquivel tuvo a Jorkaeff en Pérez Zeledón (JOHN DURAN)

Esquivel dijo que confía en las capacidades de Azofeifa para seguir vestido de morado.

“El fútbol es emocional pero también de gente de calidad, no se debe interponer lo emocional sobre la calidad, sino lo emocional sale a relucir, lo primero que yo le digo a un jugador es que tiene capacidad, lo que pasa es que los gritos y la afición los ponen a dudar, pero deben superar esa etapa porque tienen calidad, si tienen calidad pueden superar cualquier estado emotivo pero lo que le afectaba a él era el abucheo, que apenas lo veían decían que no servía pero el jugador tiene que encontrarse consigo mismo y él tiene mucha capacidad para seguir ahí“, finalizó.