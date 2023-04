Ídolos manudos calificaron mal el trabajo de Antonio Solana

Antonio Solana llegó al equipo en setiembre del 2022. (Jose Cordero)

Con la sorpresiva salida del español Antonio Solana de la gerencia deportiva de Liga Deportiva Alajuelense al finalizar el torneo, La Teja contactó a dos reconocidos ídolos del cuadro manudo para conocer su opinión sobre esta noticia y ambos coincidieron que la próxima persona que asuma el puesto debe tener la capacidad de escuchar para tomar las mejores decisiones.

El primero en mandarse al agua fue Pablo Izaguirre, una de las voces autorizadas por su trayectoria y lo primero que comentó fue lo que vio desde afuera del brete de Solana.

“Sinceramente no se cuál fue el aporte de él, no quiero hablar ni bien ni mal porque porque estuvo poco tiempo y no le hizo un gran aporte al club. En algo en lo que sí se diferenció con Lleida fue que él tenía un perfil completamente bajo y Lleida fue más figurón”, comentó.

Solana llegó hace ocho meses al puesto, durante ese tiempo gestionó varios fichajes como el de Dardo Miloc y Ángel Tejeda, quienes para Izaguirre, no llenaron las expectativas y lo comparó con los que hacía Lleida.

LEA MÁS: Terremoto en Alajuelense: Renuncia el gerente deportivo

“Lleida más que nada iba a lo seguro, porque nadie le iba a cuestionar esos fichajes, este señor lo que hizo fue más apuestas y a estas hay que darle tiempo, pero no eran fichajes seguros”, apuntó.

Ante esos puntos, el exvolante espera que la próxima persona que asuma el puesto tenga más liderazgo y sobre todo que lo dejen trabajar.

“Que está persona tenga más alcance en las decisiones, porque a veces el gerente deportivo tiene que pasar por la junta directiva y es complicado trabajar así, a Lleida no le pasó eso porque trabajaba solo, digo que debe tener una buena supervisión, pero que también lo dejen tomar decisiones, ese es un puesto muy delicado”, detalló Izaguirre.

Otro que comentó bajo esa línea fue Mauricio “Chunche” Montero, quien puntualizó que el nuevo gerente deportivo debe estar en todas con lo que piensa la afición, debe dejarse asesorar y tener la visión de hacer bien las cosas.

“Para mí eso es lo más importante, no pensar que él lo sabe todo y tiene la palabra absoluta, uno tiene que averiguar y preguntarle a la gente que ha estado en la institución que es lo que ha pasado anteriormente y así tener una luz para ver qué se puede hacer”, agregó.

Ambos exfutbolistas concordaron que la llegada de Aquiles Mata, Ricardo Chacón y Marco Vázquez a puestos administrativos fueron acertados, ya que conocen al dedillo lo que pasa en el equipo y su opinión puede ser clave para la escogencia del próximo gerente deportivo.