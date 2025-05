Influencers se ponen la morada: esto harían por Saprissa para ayudarle a pagar la millonada de Jimmy Marín

Dos influencers contaron lo que harían por el Saprissa si tuviera problemas para cancelar la deuda al exequipo de Jimmy Marín. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

¿Qué estarían dispuestos a hacer dos influencers, aficionados al Saprissa, para ayudar a su club para pagar la millonada por el caso de Jimmy Marín?

Recordemos que una resolución del TAS condenó a Saprissa al pago de un platal por la demanda que presentó el Hapoel Beersheva de Israel, por la venta de Marín, lo que puso en alerta a los aficionados morados, que se preocupan por la situación económica del club.

El jueves anterior, el Tribunal de Arbitraje Deportivo dio a conocer que el Monstruo deberá cancelarle al club israelí un total de 375 mil francos suizos, es decir, 240 millones de colones, en un plazo de 45 días, de lo contrario no pueden fichar. Los fiebres se preguntan si el Sapri tendrá la capacidad de pagar ese dinero en el tiempo establecido.

El pleito se originó en el 2022, cuando Marín se fue del Saprissa para vincularse al Orenburg de Rusia y el Hapoel alegó que la salida del jugador se hizo a través de una venta formal y reclamó el porcentaje correspondiente a la transferencia.

Santiago Maratea, influencer argentino, organizó una colecta insólita para ayudar al equipo de sus amores, Club Atlético Independiente, que perdió un caso ante el TAS. Foto tomada de X Independiente. (Foto tomada de X Independiente./Foto tomada de X Independiente.)

Un caso inédito

Lo que pasa en el Monstruo nos recuerda a lo ocurrido en el 2023, cuando el Independiente de Argentina perdió una demanda en el TAS ante el América de México, entonces el influencer Santiago Maratea organizó una colecta, para que los aficionados ayudaran a pagar la deuda.

De acuerdo con el diario Clarín de Argentina, todo comenzó en el 2018 cuando el Rojo contrató a Cecilio Domínguez y a Silvio Romero, procedentes del cuadro mexicano.

Pero el Independiente no pagó a tiempo a las Águilas la cantidad de 3,2 millones de dólares (cerca de ₡1.617 millones), por lo que decidieron llevar el caso a la FIFA y al TAS.

¿Estarán dispuestos los morados a soltar billete por el club de sus amores? Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

La resolución fue a favor del América, pero la deuda se incrementó a $5,9 millones (poco más de ₡2 mil millones) por intereses y multas, cayendo el club en severos problemas económicos.

Maratea hizo el llamado en sus redes sociales y gracias a su iniciativa, se logró recaudar un total de $3,5 millones que ayudaron al club a saldar algunos pendientes del club.

Por eso, nos lanzamos a la tarea de consultarle a dos creadores de contenido, saprissistas de hueso colorado, qué harían si el Monstruo se vieran en aprietos y tuviera dificultades para cancelar el dinero que le debe al equipo de Israel.

El influencer Darío Durán, más conocido como El Dari, organizaría hasta ventas, con tal de salvar al equipo de sus amores. Instagram El Dari. (Instagram El Dari. /Instagram El Dari.)

Rifas, ventas y demás

El influencer Darío Durán, más conocido como El Dari, no lo pensó dos veces para contar qué haría para echarle una mano al equipo de sus amores.

“Si Saprissa necesita ayuda, yo me pongo la camisa otra vez, porque ya uno la tiene puesta desde que nació.

“Si hay que hacer una campaña para recoger fondos, ¡yo me apunto! Hacemos rifas, vendemos tamales, copos, lo que sea. Eso sí, con tal de que sea una iniciativa seria, transparente y que de verdad ayude al equipo, porque tampoco se trata de andar recogiendo plata para que después uno vea a los gerentes haciendo tonteras con el dinero", dijo con total seguridad.

Otro que está dispuesto a usar sus plataformas por la “S” es Juan José Fonseca, más conocido como Dígame Juan Jo, que espera que no haya que llegar a esta situación para rescatar al Monstruo de un descalabro y dijo que estaría dispuesto a colaborar.

“En un caso hipotético, de que se requiera una campaña para reunir fondos y si el equipo me contactara estaría encantado en apoyar, poner mis redes sociales a disposición del club, con el fin de aportar mi granito de arena y que el equipo de mis amores no salga perjudicado. Además, compraría una silla, que a la fecha no la tengo”, destacó.

En La Teja le consultamos al Saprissa si estarían dispuestos a recibir donaciones de aficionados, pero al cierre de la nota no recibimos respuesta a nuestra consulta.