Jafet Soto y Kevin Cabezas dieron sus versiones sobre el zafarrancho del miércoles anterior

Jafet Soto, presidente del Team, y el jugador manudo Kevin Cabezas hablaron sobre el encontronazo que protagonizaron a mediados de semana, durante el juego entre Herediano y Alajuelense.

Recordemos que durante el juego, que finalizó 1-1, Cabezas fue a despejar un balón, pero en la acción le dio con todo a Orlando Galo, la expulsión era clara. Cuando el jugador salía, hubo un intercambio de palabras con Soto.

Según se dijo, Jafet le dijo al futbolista que era muy malo y que por eso no lo había contratado, y el manudo le habría respondido: “Vaya a tomar guaro, no sea bañazo”.

Pidió disculpas

Cabezas admitió en radio Columbia que sí le dijo cosas que no eran apropiadas al presidente de Fuerza Herediana.

“Quiero disculparme con la afición, con el grupo por haberlos dejado con diez, fue una situación vergonzosa, nunca había estado involucrado en una situación tan penosa a nivel nacional y las disculpas del caso”, dijo.

El periodista Anthony Porras le contó que Jafet acababa de decir en la radio que le gritó que muy mal en esa jugada por la forma en que entró.

“Eso no fue lo que escuché, pero ya eso es algo de Jafet, él sabrá qué dice y qué no, para mí es complicado, que la situación amerita para mucho, para interpretaciones de la gente. Yo me quedo tranquilo, es más, hasta le puedo pedir disculpas a Jafet por lo que le dije porque fue algo de mala forma, iba caliente, era una situación difícil, era mi primera expulsión en primera división”, añadió.

Niega todo

Soto negó que hubiera insultado a Cabezas, asegura que en ningún momento le dijo que era malo y que las acusaciones del manudo o de la prensa que afirmen eso, mienten.

Jafet afirma que no le importa lo que opinen o digan en Alajuelense, como el vocero manudo Marco Vásquez.

“Yo sí puedo decir, porque yo sé lo que le dije a Kevin Cabezas, yo le dije que qué mal la patada que le pegó a Galo, que él haya entendido otra cosa, ya es problema de él, pero eso fue lo que yo le dije a él, esa patada se oyó a kilómetros del estadio. ¿Qué pasa si a mi jugador lo lesionan?”

“Él es un gran jugador, yo lo quisiera en mi equipo también, pero que cada uno lo quiera, yo no vivo por lo que diga la gente ni me importa lo que diga Marco Vásquez”, comentó previo al partido ante Pérez Zeledón.

Aunque en la transmisión del partido entre manudos y florenses, medios y radios como Columbia afirmaron que Soto dijo: “Por eso no te contraté, por malo”, y muchos periodistas que estábamos en el estadio Carlos Alvarado fuimos testigos del hecho, el dirigente afirma que él dijo otra cosa.

“Yo no dije eso, yo le dije: “Qué mal, por eso no te contraté'”, por la patada que le pegó a Galo, por eso no lo contraté, yo usé esa frase, pero nada más. Repito, es un muy buen jugador, ya lo demás fue escuchar ofensas y ofensas, nada más”, comentó.