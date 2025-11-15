Deportes

Javier Aguirre apareció para hablar de Miguel Herrera en un momento muy caliente en Costa Rica

Javier Aguirre, técnico de México, sorprendió al hablar sobre el momento que vive Miguel Herrera y la Selección de Costa Rica

Por Sergio Alvarado

El técnico mexicano Javier Aguirre sacó a relucir su lado más humano y solidario al referirse al momento que vive Miguel “Piojo” Herrera al frente de la Selección de Costa Rica, a pocos días de que los ticos se jueguen la vida en la eliminatoria.

El experimentado entrenador, que dirigirá al Tri en el mundial de Norteamérica 2026 no ocultó que ver a su colega bajo tanta presión le pega emocionalmente.

Me da tristeza porque conozco a Miguel y a su trabajo”, comentó.

entrenamiento de la Selección, con vistas a la quinta jornada de la eliminatoria mundialista de la Concacaf
Miguel Herrera tiene una muy complicada situación con la Selección de Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Confianza pese a panorama tan difícil

Pese al panorama tan complicado, para el “Vasco”, el Piojo no está muerto ni mucho menos y confía en que todavía tiene una luz encendida en esta fase decisiva.

“Todavía Miguel tiene por ahí una velita encendida, ojalá se le dé y al pueblo tico que siempre han sido nuestros amigos de Concacaf”, indicó.

Aguirre dejó claro que, en competencias internacionales, el corazón se le va con los vecinos de la región y espera que Costa Rica salga adelante.

“Prefiero que gane uno de Concacaf a uno de África, de Asia, de Oceanía o de Europa”.

Javier Aguirre y Miguel Herrera tuvieron reacciones distintas cuando les consultaron por las redadas migratorias en Estados Unidos.
Javier Aguirre y Miguel Herrerase enfrentaron en la Copa Oro en julio. (El Universal, y Rafael Pacheco/Fotografías)

Solidario con Luis Fernando Tena y Guatemala

Con otro técnico que mostró su solidaridad fue con Luis Fernando Tena, también azteca, quien no logró clasificar a Guatemala a la Copa del Mundo.

“Si es una pena, lo del Flaco, lo conocemos, nos ha dado satisfacciones, es un caballero dentro y fuera de campo y es una pena. Intentamos mandarle un abrazo desde aquí solidario."

