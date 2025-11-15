Javier Aguirre apareció para hablar de Miguel Herrera en un momento muy caliente en Costa Rica

El técnico mexicano Javier Aguirre sacó a relucir su lado más humano y solidario al referirse al momento que vive Miguel “Piojo” Herrera al frente de la Selección de Costa Rica, a pocos días de que los ticos se jueguen la vida en la eliminatoria.

El experimentado entrenador, que dirigirá al Tri en el mundial de Norteamérica 2026 no ocultó que ver a su colega bajo tanta presión le pega emocionalmente.

“Me da tristeza porque conozco a Miguel y a su trabajo”, comentó.

LEA MÁS: Anthony Porras le respondió a David Faitelson tras las fuertes críticas al periodismo costarricense

Miguel Herrera tiene una muy complicada situación con la Selección de Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Confianza pese a panorama tan difícil

Pese al panorama tan complicado, para el “Vasco”, el Piojo no está muerto ni mucho menos y confía en que todavía tiene una luz encendida en esta fase decisiva.

“Todavía Miguel tiene por ahí una velita encendida, ojalá se le dé y al pueblo tico que siempre han sido nuestros amigos de Concacaf”, indicó.

Aguirre dejó claro que, en competencias internacionales, el corazón se le va con los vecinos de la región y espera que Costa Rica salga adelante.

“Prefiero que gane uno de Concacaf a uno de África, de Asia, de Oceanía o de Europa”.

LEA MÁS: “Viven con la realidad alterada”, periodista mexicano atacó así a la prensa tica para defender al Piojo Herrera

Javier Aguirre y Miguel Herrerase enfrentaron en la Copa Oro en julio. (El Universal, y Rafael Pacheco/Fotografías)

Solidario con Luis Fernando Tena y Guatemala

Con otro técnico que mostró su solidaridad fue con Luis Fernando Tena, también azteca, quien no logró clasificar a Guatemala a la Copa del Mundo.

“Si es una pena, lo del Flaco, lo conocemos, nos ha dado satisfacciones, es un caballero dentro y fuera de campo y es una pena. Intentamos mandarle un abrazo desde aquí solidario."

LEA MÁS: El desastre en Haití encendió la nostalgia: ticos añoran el proceso de Gustavo Alfaro