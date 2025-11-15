“Viven con la realidad alterada”, periodista mexicano atacó así a la prensa tica para defender al Piojo Herrera

El periodista mexicano Jesús Barrón la emprendió durísimo contra la prensa tica y la Selección de Costa Rica en un video publicado este sábado en sus redes sociales, en el que tomó partida del lado de su compatriota, Miguel “Piojo” Herrera.

“La prensa en Costa Rica vive en una realidad alterada”, según Barrón

Tras toda la polémica y los cuestionamientos contra el técnico azteca, el narrador y comentarista de Telemundo Sports aseguró que en Tiquicia la prensa vive con la realidad alterada y que se ha sobredimensionado la derrota ante Haití, selección que afirma “es más que Costa Rica”.

“En Costa Rica creo que no se dan cuenta en dónde están parados, Haití no es el equipo de hace 30 años y hoy es más que Costa Rica. Los periodistas ticos se quedaron en el Costa Rica de Brasil 2014 y hoy no tienen nada de qué presumir, pero ellos viven en una realidad alterada”.

En Costa Rica quieren “crucificar” a Miguel Herrera por perder ante Haití, selección que 9 de los 11 titulares juegan en Europa! La prensa tica trae la realidad bien alterada, imposible que el Piojo gane una carrera de caballos 🐎 montado en un burro 🫏 … #CostaRica #Ticos… pic.twitter.com/FgtAywpvlw — Jesús Barrón (@BarronSports) November 15, 2025

“El pecado de Miguel es no saber hacer milagros”

“Tienes que aprender a leer de qué se compone el rival que tienes enfrente, Miguel se los trató de explicar, pero quizás el pecado de Miguel es que no sepa hacer milagros, porque con el fútbol actual que hay en Costa Rica, el pobre nivel que hay, que se quedaron estancados”, tiró.

Barrón afirmó que Haití hizo un proceso con jugadores en Europa y la MLS, lo que les dio un salto de calidad; mientras que en la Sele, o juegan en la liga nacional o en equipos que “no tienen peso a nivel internacional”.

“Yo no sé en qué mundo viven, pero con esa selección, Miguel Herrera no puede hacer milagros, entiendan, vean su realidad en dónde están parados. No tienen más. No tienen europeos en las mejores ligas del mundo. Se atreven a decirle inexperto o pedir sacarlo, si está haciendo milagros con nada”, añadió.

Barrón defiende al Piojo y deja fuera las críticas deportivas

Barrón se tiró a defender a su compatriota, dejando de lado toda crítica hacia el Piojo, el cual a nivel cancha se le ha cuestionado por mala lectura de juego, cambios tardíos o casarse con un único esquema táctico, lo que va más allá de la materia prima con la que se cuente.

Panorama complicado en la eliminatoria

En la eliminatoria de Concacaf, apenas ha ganado uno de cinco partidos y tiene a la Tricolor en el tercer puesto del grupo C con seis puntos, a dos de Haití y Honduras, que suman ocho, en un panorama complicado para clasificar al Mundial.

Ante Nicaragua, le empataron al final del partido ante un rival con diez para quedar 1-1. En casa ante Haití, le dieron vuelta cuando iba ganando 2-0, con lo que perdió cuatro puntos tras dos empates con sabor a derrota.