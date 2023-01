Jeaustin Campos dio explicaciones “a sus haters” del porqué las rotaciones en el Saprissa

Jeaustin Campos se fue molestó de Guápiles este sábado. (Rafael Pacheco Granados)

Este sábado Saprissa no se vio bien; el once que puso Jeaustin Campos ante Santos le faltó fuerza y pegada para sacar un triunfo y al final se debió conformar con un 0-0.

Mucha gente se preguntó cuáles fueron los motivos por los que el técnico rotó el equipo y dejó en banca a una parte importante de sus titulares o, incluso, ni siquiera los convocó para el partido.

En conferencia de prensa y con su habitual estilo, el entrenador descartó que se haya tratado de una rotación antojadiza o porque estaba pensando en el clásico del próximo viernes ante Alajuelense. Fue cuando dijo que iba a enviarle un mensaje a sus “haters”

“Aquí para dar explicaciones porque siempre me toca dar explicaciones de los movimientos a algunos ‘haters’ por ahí. A los que están preguntando, (David) Guzmán tenía un problema en la espalda y venía quejándose de esa dolencia. Mariano (Torres) tiene un tobillo inflamado, Ricardo Blanco con la lesión que ustedes ya saben, Kendall (Waston) también tiene una dolencia muscular leve y teníamos esas bajas. Gracias a Dios, no son de mucha consideración o cuidado, pero siguen siendo jugadores importantes”, explicó.

Hasta el momento de las palabras del técnico fue cuando muchos se dieron cuenta de esa situación, porque previo al juego, el departamento de prensa del Saprissa, solo reportó como lesionados a Ryan Bolaños, quien hace rato está fregado de una lesión muscular de la que ya está saliendo, y a Ricardo Blanco, quien tiene un tirón y su tiempo de recuperación está pendiente de evolución.

A quien sí atacó Campos fue al árbitro Adrián Chinchilla, quien a su juicio tuvo un trabajo deficiente.

“Sin temor a equivocarme digo que de pe a pa el partido fue nuestro, pero cuando hay malos días o pésimas noches de los árbitros, ahí es donde nosotros tenemos que liquidar. No creo que es que un árbitro saque una pelota de adentro, entonces no puedo criticar eso, porque sí tuvimos llegadas para anotar y no pudimos ganar. Nos duele muchísimo, no podemos darle alas a ningún rival.

“Le dije (Benjamín) Pineda que el árbitro tiene una mala noche, pero que lo ayude, creo que se pasó de la mala noche. No hablemos si fue penal o no, si a Kendall se lo llevaron para la casa, lo que más me preocupó fueron actitudes muy alcahuetas. Nos hacían falta y pitan unas para ellos, pero a nosotros no. Escuché en la gradería que es un malintencionado; yo no sé, pero sí te queda la duda, aunque no pueda decirlo, porque hay situaciones que uno piensa que son dolo o mala intención”, finalizó el estratega morado.