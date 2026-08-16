Jeaustin Campos puso en duda su futuro en Honduras

Jeaustin Campos afirmó que los atrasos salariales en el Real España ya pesan. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Jeaustin Campos, entrenador costarricense del Real España de Honduras, realizó una seria advertencia este sábado sobre su futuro en el cuadro catracho, y afirmó que podría dejarlo pronto si no cambian algunas condiciones.

En la conferencia de prensa luego del encuentro que acabó 1-1 ante el Club Atlético Independiente, el tico señaló una vez más los atrasos salariales tanto para su cuerpo técnico como para él, una situación que, afirmó, debe corregirse cuanto antes.

Jeaustin Campos advierte que podría dejar Real España

“Yo estoy acá porque tengo contrato, lo que decís de la semana que fue muy dura, hay situaciones de un cuerpo técnico que no es solo Jeaustin Campos, ahí salió que a mí me debían tanto, y pues sí, así es, pero hay otros también, la utilería, los fisioterapeutas y es difícil sostener algo así.

“Te digo con toda honestidad, podría agarrar las cosas e irme, pero no me voy, a ver hasta cuándo aguantamos y hasta dónde. Estar lejos de tu país, de tu familia, de tu gente, venir a trabajar con honestidad, que las cosas salgan bien o no es fútbol”, indicó.

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El nombre de Jeaustin Campos suena para regresar a Costa Rica

Las declaraciones de Jeaustin se dan en un contexto en el que su nombre suena para un regreso a Costa Rica en un momento en el que el Herediano está sin técnico, club que ya lo sacó en una ocasión.

“Le tenemos muchísimo cariño al club, a su afición y sobre todo a los muchachos, nos hemos quedado porque vemos cómo trabajan ellos, los grandes jugadores que son, que están trabajando con toda honestidad a pesar de las adversidades y me dolería coger las cosas e irme.

“No sé hasta dónde aguantarán mis compañeros de cuerpo técnico o este servidor, pero no es algo ideal para un equipo que quiere ser campeón, hay cosas que no voy a decir, porque no me corresponden a mí”, destacó.

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Jeaustin Campos acumula cinco torneos con Real España

Campos lleva cinco torneos con el Real España y son varias las ocasiones en las que ya ha amagado con renunciar.

El jueves anterior, Elías Burbara, presidente de la Máquina, como se le conoce al club catracho, le indicó a La Teja que están trabajando para resolver el atraso salarial.

“Todo es pura especulación; en efecto, hay un pequeño atraso con el cuerpo técnico, pero pronto nos vamos a nivelar.

“Los jugadores están al día y con el cuerpo técnico estamos resolviendo. Jeaustin tiene contrato hasta mayo del 2027 y la idea es que se mantenga en la institución. Estamos contentos con él y por ahora no hay ninguna sorpresa”, afirmó.