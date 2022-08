Jewison Bennette: “Uno analiza y se pregunta si esto es real”

El delantero de 18 años Jewison Bennette, quien firmó cuatro años con el Sunderland de Inglaterra, ya tuvo su primer entrenamiento en ese equipo inglés, aunque de forma individual.

Este viernes el delantero se pondrá a disposición del técnico Alex Neil y tendrá su primer entrenamiento con todo el equipo.

Jewison Bennette mostró orgulloso la bandera tica. (Sunderland)

El jugador está instalado en un hotel a 30 minutos del campo de entrenamiento a donde deberá presentarse este viernes a las 9:00 de la mañana.

La Teja lo llamó y atendió su padre, Jewison Bennette, a quien le solicitamos unos minutos para hablar con el jugador. El papá fue a buscarlo a una habitación, suponemos, porque tocaba una puerta y luego de un ratico, esta se abrió y el padre le dijo, ‘venga para que hable en una entrevista”.

Lo de Jewison Bennette es una llamada de atención para los clubes

-Hola, Jewison, ¿cómo está, supongo que aún siente que está soñando?

“La verdad es que sí, es un sueño hecho realidad. Igual son cosas que uno analiza y se pregunta si son reales, porque no parecieran, pero gracias a Dios, se cumplió el sueño. Ahora hay que trabajar más duro para lo que viene”, le dijo Bennette a La Teja desde Inglaterra.

El muchacho aseguró que no ha tenido tiempo de hacer cosas fuera del itinerario que le ha marcado el equipo.

Jewison Bennette usará la camiseta número 19. (Cortesía )

“No he tenido tiempo, llegamos antier pero muy tarde. Entonces, ese día nada más dormí. Al día siguiente hice todos los temas relacionados con el club y hoy estábamos esperando cerrar todo y de ahora en adelante podré tener días para hacer otras cosas. Hoy tuve mi primer entrenamiento, hice trabajo con bola con el preparador físico”.

¿Quién es el “papá futbolístico” Jewison Bennette?

Uno de los campos de entrenamiento del Sunderland. (Cortesía)

Incluso, Bennette ya está habilitado para jugar.

- ¿Se siente muy orgulloso de ser costarricense, puesto que se puso la bandera encima en la firma?

- Esa es la tierra donde uno nació y llevo la bandera muy orgullosamente, siempre, uno no se tiene que olvidar de dónde viene, e ir a luchar por los sueños, pero sin perder nunca la cabeza.

-¿Cómo ha sido su estancia en Inglaterra?

-No he tenido tiempo de hacer cosas diferentes a lo que me dice el equipo, llegamos antier pero muy tarde, entonces, ese día nada más dormí, al día siguiente fueron todos los temas relacionados con el club y hoy (jueves) estamos cerrando todo lo del equipo. De ahora en adelante puedo tener días para hacer otras cosas.

-Supongo que fue aislado, individual…

- Fue aparte, corrí, hice trabajo con bola con los preparadores físicos.

- Además, es un viaje largo, ¿supongo que ha querido descansar?

El complejo tiene todas las condiciones de un equipo profesional. (Cortesía)

-Sí, es un viaje pesado, pero gracias a Dios pude sacar un poco de todo eso en el entrenamiento y ya me sentí mejor.

Jewison Bennett habla con La Teja desde su nuevo equipo, el Sunderland

-En Inglaterra, se aleja un poco del foco de la Selección, ¿siempre tiene en la mira el mundial?

Jewison Bennette ya pisó la gramilla del Estadio De Luz- (Cortesía )

- Por supuesto que sí, es de los sueños de todo futbolista y nadie tiene un puesto asegurado, siento que por allí uno tiene que trabajar mucho para ganarse un cupo.

-¿Conversó con Luis Fernando Suárez?

- No, solo lo llamé para hablarle sobre mi transferencia de Herediano al Sunderland, estaba muy contento y me dijo que le estuviera diciendo cómo me estaba yendo.

-¿Ya se acostumbró al frío?

- Está muy frío, pero ya me voy acostumbrando.