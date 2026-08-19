Deportes

Johan Venegas ya tiene nuevo equipo en el que sin duda será la estrella

Johan Venegas fue oficializado este miércoles por su nuevo club, el cual sin duda necesita de su ayuda.

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Por Sergio Alvarado
11/02/2023 Estadio Rafael Bolaños, Alajuela. El Municipal Grecia recibió a la Liga Deportiva Alajuelense, en partido de la jornada 7, Torneo de clausura, Liga Promérica 2024.
Johan Venegas jugará con Escorpiones de Belén. (Rafael Pacheco Granados)

Johan Venegas finalmente consiguió equipo en el fútbol de Costa Rica luego de que Escorpiones de Belén confirmó la contratación del atacante.

El cuadro herediano le dio la bienvenida con una publicación en sus redes sociales y dio detalles sobre su vínculo con el club.

“El experimentado delantero se une a Escorpiones de Belén por los próximos dos torneos y ya está listo para defender nuestros colores. Experiencia, talento y goles para seguir construyendo nuestra historia”, destacaron los ferreteros.

Johan se une al benjamín de la Primera División tras dejar al Cartaginés, equipo con el que acabó su contrato el semestre anterior y no renovó su ligamen.

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Johan VenegasEscorpiones de BelénApertura 2026
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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