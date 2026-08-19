Johan Venegas ya tiene nuevo equipo en el que sin duda será la estrella

Johan Venegas jugará con Escorpiones de Belén. (Rafael Pacheco Granados)

Johan Venegas finalmente consiguió equipo en el fútbol de Costa Rica luego de que Escorpiones de Belén confirmó la contratación del atacante.

El cuadro herediano le dio la bienvenida con una publicación en sus redes sociales y dio detalles sobre su vínculo con el club.

“El experimentado delantero se une a Escorpiones de Belén por los próximos dos torneos y ya está listo para defender nuestros colores. Experiencia, talento y goles para seguir construyendo nuestra historia”, destacaron los ferreteros.

Johan se une al benjamín de la Primera División tras dejar al Cartaginés, equipo con el que acabó su contrato el semestre anterior y no renovó su ligamen.