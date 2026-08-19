Paulo Wanchope se refirió a su llegada al Herediano. ¿Ya firmó con el Team?

Paulo Wanchope se refirió a sus opciones de llegar al Herediano. Fotos de Diana Méndez (Diana Mendez)

Paulo César Wanchope se refirió este miércoles a lo que sería su llegada al Herediano, un tema del que fuentes confiables de La Teja afirman que ya estaría definido.

El entrenador de 50 años habló brevemente del asunto en el programa Equipo F de ESPN, en el que es panelista desde hace unos meses y donde analiza el fútbol de Centroamérica.

Chope estaba listo para hablar de la jornada de la Copa Centroamericana junto con sus compañeros cuando el conductor del espacio, el guatemalteco Milton Meléndez lo sorprendió con la pregunta que todos quieren hacerle: ¿Ya firmó con el Team?

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Paulo se sorprendió un poco por la inquietud y hasta bromeó que ese tema no venía en el guion del programa y luego respondió y reconoció que ya lo buscaron.

“Hay un rumor sí, el rumor es muy grande, pero hay muchos detalles que hay que ver. Todos conocemos lo que es el Herediano, lo que significa en nuestro país y en nuestra área, conocemos la exigencia que tiene.

“Todos también sabemos como es ese banquillo, es bien caliente, entonces, por ahora toca esperar y ver algunos detalles entonces”, indicó.

Meléndez le dijo que sea lo que sea que le haga falta, “desde ya te deseamos todo lo mejor y que te vaya bastante bien en tu nuevo cargo en Herediano”, comentario que arrancó la risa de todos los presentes, en cuenta Chope.

“No, no, vamos a ver también si seguimos aquí o no y si me voy, espero dejar buenos amigos aquí, que la crítica no sea tan dura, ojalá”, tiró, entre broma y en serio.

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Los compañeros del programa le indicaron que ellos han defendido a técnicos como Alexander Vargas y José Giacone, a quienes consideran que los sacaron muy pronto del club y señalaron la poca paciencia de la dirigencia.

Sin embargo, Chope aseguró que cuando dirigió al Saprissa recuerda que también le tiraban regularmente.

“Hace un tiempo cuando estaba en otros equipos, también escuché algunas cosas, pero no pasa nada, no pasa nada”, finalizó entre risas.

Al buen entendedor, pocas palabras, ¿sonó a mensaje de despedida del espacio?