Jonathan McDonald explotó contra el racismo y contra la Unafut de una forma muy original

Jonathan McDonald expresó su descontento con el racismo previo a juego contra Puntarenas

Jonathan McDonald no ha olvidado el mal momento que lo hizo pasar un aficionado en el duelo ante el Municipal Liberia y demostró su descontento previo a choque ante el Puntarenas FC.

El delantero norteño se manifestó en contra del racismo y hasta de la Unafut al no querer formar parte de los actos de protocolo previo al juego, mientras todos sus compañeros y rivales se formaban en una fila, él se mantuvo solo en el centro de la cancha.

No contento con eso, cuando escuchó el pitazo inicial y le tocó mover el balón, se hincó y levantó su puño, gesto que se usa para manifestarse contra el racismo.

LEA MÁS: Henry Bejarano explota ante el que pudo ser el peor arbitraje del torneo

Al final del juego, comentó ante los micrófonos de Tigo Sports, que es solo un granito de arena en la lucha constante contra el racismo, que últimamente se ha visto mucho en el fútbol nacional.

“No al racismo, no estoy a favor de eso, ni lo que pasó allá, ni del actuar de los que mandan en el fútbol de Costa Rica. Es importante, no es algo que se puede obviar, hay que buscar la forma de erradicarlo. Hay una ley que ya está, pero no la han aprobado o no la quieren aprobar, no sé porque, pero de mi parte vamos a ser todo lo posible para que eso se efectúe y podamos tener una mejor sociedad”, contó.