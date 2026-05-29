José Alvarado ya tiene nuevo club tras salir de Alajuelense

El delantero José Alvarado ya definió su futuro deportivo luego de convertirse en una de las bajas de Alajuelense tras finalizar el Clausura 2026.

El atacante fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de Pérez Zeledón, equipo que continúa reforzando su plantilla con la mirada puesta en el Apertura 2026.

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Nuevo reto en su carrera

De acuerdo con la información brindada por el club generaleño, Alvarado firmó un contrato por un año, equivalente a dos torneos cortos, por lo que permanecerá vinculado a la institución hasta el 30 de junio de 2027.

José Alvarado ahora defenderá la camiseta de Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El futbolista se formó en las divisiones menores de Alajuelense y también acumuló experiencia en diferentes equipos del fútbol nacional, entre ellos Santa Ana, AD Rosario, Carmelita e Inter de San Carlos.

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Club sigue reforzándose

La llegada del atacante forma parte de los movimientos que realiza Pérez Zeledón tras una temporada complicada, en la que los resultados no fueron los esperados y el equipo terminó en los puestos bajos de la clasificación.

Con la incorporación de José Alvarado, la institución espera fortalecer su ofensiva y contar con nuevas alternativas para mejorar su rendimiento en el próximo torneo.