Sporting sorprende con la llegada del jugador más veterano del campeonato

Sporting FC sigue moviéndose en el mercado de fichajes y este viernes por la mañana confirmó la llegada del delantero Daniel Colindres.

Daniel Colindres jugará con Sporting en el Apertura 2026. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

El atacante es el jugador de más edad en el campeonato costarricense, en enero llegó a los 41 años, sin embargo aún siente la ilusión y ganas para seguir en el campo.

En un comunicado de prensa, los alblinegros indicaron que apostaron por un veterano para ayudar a guiar al plantel en general.

“La llegada del futbolista responde a la visión deportiva del club de fortalecer el plantel con jugadores de experiencia, liderazgo y mentalidad competitiva, en busca de seguir impulsando el crecimiento institucional y luchar por objetivos importantes dentro del campeonato nacional”, indicaron.

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El atacante suma 471 partidos en la Primera División y 105 goles, tras su paso por clubes como Deportivo Saprissa, Santos de Guápiles, Municipal Liberia y Puntarenas FC, equipo del que proviene el artillero.

“Para Sporting FC, la incorporación de Daniel Colindres representa una apuesta estratégica dentro del proyecto deportivo del club, considerando su capacidad de liderazgo, compromiso, disciplina y experiencia para guiar a los futbolistas más jóvenes del plantel”, añadieron.

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