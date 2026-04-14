José Pablo Alfaro se despidió del programa de Multimedios Fútbol Al Día

El periodista José Pablo Alfaro anunció oficialmente su salida del programa Fútbol Al Día, transmitido por Multimedios.

La noticia fue confirmada a través de un mensaje en el que hizo un repaso por su trayectoria dentro del espacio televisivo, donde permaneció durante tres años.

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“Este lunes fue mi último programa en Fútbol Al Día. Cierro un ciclo increíble, lleno de alegrías y satisfacciones. Fueron tres años emocionantes, retadores, de enseñanzas y momentos increíbles”, mencionó.

José Pablo Alfaro anunció su salida oficial del programa. (José Pablo Alfaro/Instagram)

Agradecimiento a la audiencia y compañeros

En su despedida, Alfaro destacó el respaldo recibido por parte de los televidentes, así como el aprendizaje obtenido a lo largo de su paso por el programa.

“A todos los televidentes, solo les puedo decir muchas gracias. Desde el día 1 me recibieron como parte de la familia de Fútbol Al Día. Sus comentarios positivos, sus críticas constructivas y sus argumentos me hicieron crecer muchísimo. Me voy muy agradecido con Multimedios por la oportunidad y con todos mis compañeros del canal por el trato amable y las buenas vibras”, detalló. }

Recordemos que del programa han salido en los últimos meses Diego Obando y Maynor Solano por lo que solamente queda Jackeline Álvarez como panelista titular.

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Un futuro aún por definir

El comunicador hizo una mención especial para Diego Obando y Michael Soto, así como para compañeros de redacción, panel y producción, resaltando el trabajo en equipo que marcó su experiencia.

“A Cristian, Jacky, JeanCa, Sotico, Yuli, Chuz, Maynitor, Williams, País, Luisito, Alvin y a todos los que, de una u otra forma, me apoyaron en distintas etapas. ¡Muchas gracias!

“Les deseo enormes éxitos y bendiciones a mis compañeros de FAD y, en general, a todos mis amigos del Canal. Qué bien la pasamos...”, agregó.

Además del programa en Canal 8, José Pablo también tiene participación en TV Sport Radio de Tigo Sports.

Hasta el momento, el periodista no ha revelado los motivos de su salida ni sus próximos proyectos, lo que ha generado expectativa entre quienes siguen su carrera.