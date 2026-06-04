José Sánchez, el exvolante de Herediano que hoy trabaja en hoteles y aún gana dinero jugando fútbol

El exfutbolista José Sánchez construye una nueva vida en Alabama, Estados Unidos. El exvolante del Herediano trabaja en dos hoteles desde hace dos años y sigue vinculado al fútbol, en donde participa en torneos los fines de semana.

El exjugador florense, de 39 años, quiso probar una nueva vida en tierras norteamericanas, en donde consiguió un empleo estable, que le ha servido como modelo de inspiración para emprender nuevos proyectos en Costa Rica.

Sánchez, quien ganó cuatro títulos nacionales con el Team y vistió la camiseta de la Selección Nacional, asegura que el club rojiamarillo fue el que le permitió alcanzar los momentos más importantes de su carrera.

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José logró el ascenso con la UCR y además vistió los colores de Cartaginés, Pérez Zeledón, Guanacasteca y Sarchí, y en Guatemala jugó para el Guastatoya, Sacachispas y el Deportivo Malacateco.

José Sánchez, exjugador del Herediano hizo una nueva vida en Estados Unidos. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

En busca de un sueño

José aseguró que llegó a Estados Unidos, aprovechando una experiencia que vivió cuando jugaba en Guatemala.

“Vivo con una pareja de guatemaltecos, que me dieron espacio en su casa. Cuando jugaba en Guatemala, veía que algunos jugadores acostumbraban a participar en torneos e invitaban a futbolistas activos y en una de esas le dije a un compañero que me invitara.

“Desde el 2023 venía de forma esporádica y me quedaba por 6 meses, pero la última vez decidí quedarme y buscar un trabajo estable. Ahora trabajo en dos hoteles y estoy feliz”, aseguró.

La reinvensión de José Sánchez

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Chepillo trabaja recibiendo mercadería de alimentos y bebidas, y se encarga de alistar los pedidos que necesitan para preparar los diferentes platillos.

“Me siento muy bien, con un trabajo estable que me permite seguir adelante, aunque no le miento, la situación a nivel migratorio es difícil. Es una realidad que no nos quieren y hay que tener cuidado a la hora de salir y estar pendiente de las autoridades.

El volante José Sánchez ganó 4 títulos con el Herediano. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Entre los más grandes. Chepillo aparece en el libro conmemorativo a los 100 años del Herediano, titulado “¡El Equipo que nació GRANDE! (1921-2021)“, como uno de los 100 mejores futbolistas del equipo florense.

“Alabama queda a dos horas de Atlanta y la vida es muy tranquila. Sigo jugando; no es de manera profesional, pero participo en torneos que duran dos días, en los que se juegan tres partidos y me pagan, porque somos profesionales. A veces, nos pagan $200 por juego (cerca de 90 mil colones), y es una extra”, comentó.

El corazón de Sánchez es rojiamarillo y recordó con dolor los momentos en que el Team no tenía dinero, en la época de Mario Sotela. Los jugadores tuvieron que hacer malabares para salir adelante y por eso, tuvo que irse del club por un año, antes de que llegara Fuerza Herediana.

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“Lo que más me marcó de manera positiva fueron todos los títulos que gané con Herediano (4 en total). Eso siempre lo llevaré en mi corazón. Pero antes hubo situaciones muy difíciles para los que estábamos en el club.

“Recuerdo que teníamos que hacer rifas, vendíamos comidas y a veces no podíamos entrenar. En mi caso, porque vivía en Tres Ríos y no me alcanzaba para desplazarme a Heredia y así jugábamos. La verdad es que fue un alivio cuando llegó Fuerza Herediana.

José Sánchez afirma que gracias a su paso por el Team dio el salto al extranjero. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“Ya uno no va a pensar en cómo sobrevivir, porque ya llegaba la plata, tu salario puntual y a partir de ahí comenzaron los éxitos para el equipo. Yo amo a Herediano, fue el equipo que me hizo ganar títulos y gracias a eso me llamaron a la Selección y hasta pude jugar en el extranjero”, dijo agradecido.

El exjugador florense también se refirió a la polémica que han vivido algunos jugadores de la Selección Nacional y, aunque no quiso juzgarlos, reveló que es falta de madurez.

“No sé en realidad qué pasará con ellos, pero sí se ve la falta de disciplina. Podría afectarles a las personas que los rodean y están viviendo el momento, pero no piensan en el futuro.

“No aprovechan las oportunidades que tienen y cuando maduren se van a arrepentir”, añadió.

Con nuevos proyectos

José no se detiene en su búsqueda por superarse como profesional y en este momento trabaja en dos proyectos en Tiquicia.

Uno de ellos es la venta de pollo a la leña en Pérez Zeledón, una iniciativa que quiere desarrollar con su excompañero de cancha y amigo Andrés Castro.

“Andrés abrió el negocio en Pérez Zeledón y me ofreció hacer una franquicia y en eso estamos. Este proyecto me tiene muy ilusionado.

José Sánchez participa en torneos amatéurs en Estados Unidos. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“Además, estoy trabajando con Jafet Soto para tener una filial del Herediano en Tres Ríos; ya adelantamos muchos trámites, pero estamos a la espera de que la Municipalidad de La Unión nos informe si nos prestan el polideportivo para hacer los entrenamientos ahí. Con Jafet tengo una muy buena relación y espero que el proyecto funcione”, afirmó.