José Saturnino Cardozo afirma que Liberia tocó fondo tras nueva derrota ante Saprissa

Liberia cayó de nuevo en el torneo, esta vez con un gol al cierre por parte de Ariel Rodríguez para Saprissa.

El técnico liberiano, José Saturnino Cardozo, fue enfático en que, en un partido tan parejo, los detalles iban a inclinar la balanza.

“Un partido parejo, nosotros jugando como local, queríamos hacer un buen juego, que se iba a ganar con pequeños detalles. En un encuentro tan parejo, solo pequeños detalles te harían perder el duelo. No es nada fácil en la situación que estamos; tocamos fondo porque estamos sin resultados y eso no se puede esconder. Tampoco puedo reclamarles mucho a mis jugadores; dejaron todo hoy”, comentó.

Liberia sumó otra derrota en el Clausura 2026 (prensa liberia/Prensa Liberia)

El timonel guaraní fue claro en apuntar que el detalle de la definición les pasó factura en este duelo.

“El fútbol es tan sencillo que se gana con goles; nosotros las tuvimos, dos o tres oportunidades de gol y, viendo fríamente el partido, el rival creo que solo gestó una oportunidad de gol que fue la última. En el primer tiempo fueron errores nuestros, entonces fue parejo, era un encuentro que podía ganar cualquiera de los dos”, mencionó.

José Saturnino Cardozo afirma que Liberia tocó fondo tras caer contra Saprissa (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sobre la inconsistencia pampera, Cardozo afirmó lo siguiente tras acumular tres derrotas al hilo en este Clausura 2026.

“Cuando se pierde, se debe analizar todo lo que está sucediendo; por eso hemos tocado fondo, por la condición en la que estamos. En el fútbol todo puede suceder y es que de repente llegamos, pero nos cuesta terminar las jugadas y el rival tiene una oportunidad y te concreta. El análisis que hago es del aparato defensivo; estamos con muchos problemas con esto. No digo que solo los que juegan atrás, porque el fútbol es un todo”, acotó.