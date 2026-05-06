José Saturnino Cardozo calienta la final con un filazo que en Saprissa no esperaban

José Saturnino Cardozo conversó con los medios, previo al segundo juego de la semifinal entre Saprissa y Liberia, y tiró de lo lindo al hablar del presente del equipo guanacasteco.

El entrenador paraguayo aseguró que han jugado con una importante cantidad de bajas en el torneo y no lloran, sino que lo que buscan es trabajar y obtener los resultados.

Además, el timonel reconoció que les faltó más posesión de la pelota y concentración en el juego del domingo pasado, que cerraron con empate 1-1.

José Saturnino Cardozo le mandó un filazo a Saprissa, previo al juego de este domingo en Tibás. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

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Las declaraciones de Cardozo

“Ayer (martes) vimos el partido, analizando lo que hizo el equipo, pero nosotros muchas veces no podemos reclamarles muchas cosas a los jugadores, porque llevamos muchos partidos sin perder.

“Eso significa que hemos construido un gran equipo que los rivales ya respetan, un equipo que les ganó a los cuatro grandes y a uno le ganó los dos partidos.

“Sabemos que nos faltó tener la posesión de la pelota; si queremos ser protagonistas, muchas veces debemos ser más atrevidos, pedir la pelota, jugar al fútbol y tenemos que estar más concentrados de lo que estuvimos el último partido que jugamos”.

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Luego, el entrenador dijo que hay gente que se enfoca únicamente en las ausencias de Saprissa, cuando los albinegros han tenido bajas importantes en el torneo.

“Escucho mucho a la gente que a Saprissa le faltan jugadores, pero a nosotros nos faltan 5. Nosotros somos un equipo pequeño, que hemos construido un gran equipo, sí, un equipo en construcción, y nadie habla de eso, de los problemas que tiene Liberia.

“Nosotros no tenemos a (Adrián) Chévez, (Fernando) Lesme, Yoserth (Hernández), (Mauricio) Villalobos no juega desde Heredia y tuvimos a siete jugadores sub-21 jugando y en la banca y esos jugadores le faltan a Liberia.

El juego entre Saprissa y Liberia será el domingo, a las 4 p.m. Foto: prensa ML. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

“Pero increíblemente la prensa no habla de lo que nos falta a nosotros, habla de lo que le falta a un equipo de mucha tradición. Ellos, con el plantel que tienen, deben asumir el rol de protagonista.

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“Pero nos tiran toda la responsabilidad a nosotros, pero lo entiendo porque llevamos muchos partidos sin perder, pero tampoco hay que tirarnos la presión a nosotros; deben tirarle la presión al otro lado, porque ellos tienen plantel, una rica historia, tradición, un equipo peligroso, jugadores de experiencia, mucha calidad y nosotros entramos a hacer lo que teníamos que hacer, con el plantel que tenemos.

“Nosotros no lloramos, no nos quejamos, somos un equipo que con lo que tenemos jugamos y hemos competido a partir del esfuerzo de lo que ha hecho el equipo y eso es trabajo. En la pretemporada, este equipo trabajó; nos levantábamos a las 4 a. m. para ir a entrenar, para correr, para comprometerse, y el equipo es una realidad”, manifestó.