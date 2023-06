Joven llena de luz el carro que fue de su papá ya fallecido

Un espectacular Toyota Land Cruiser BJ 40 impresiona a todo Pérez Zeledón con sus increíble sistema de luces.

Se trata del carro de Fabián Cruz, de 22 años, y que además, se llama Alpha Cruiser y por si fuera poco, tiene un perfil en Instagram.

Con razón llama la atención, más de noche. (Cortesía )

Fabián Cruz expresó que el carrito era de su papá, don Álvaro Cruz, quien falleció hace cinco años y a partir de ese momento pasó a ser de él.

Cuando eso ocurrió, Cruz le ha hecho modificaciones hasta dejarlo como está hoy en día, un carro que causa admiración por donde quiera que va.

“Fue como la herencia, tengo dos hermanas, pero ya se sabía que iba a ser mío, soy un fiebre de los 4x4. Lo agarré como un proyecto personal”.

Toyoa Land Cruiser, JB 40, año 78 (Cortesía )

“Es el chineado mío. En la familia son pocos los que se han interesado en los carros, mi papá era más futbolero y yo desde chiquillo me gustaron, los veía en poster en anuncio y siempre quise un 4x4″, expresó.

LEA MÁS: El Patrón es tan chuzo que hasta tiene Instagram

“El carro llegó a la casa por un intercambio, papá tenía un automóvil, pero donde vivimos el camino es complicado y era mejor un 4x4″, añadió Cruz.

El motor está con toda la pata. (Cortería )

“Cuando llegó el carro a la casa me enamoré de primera vista, pero él no era de modificarlo, entonces, cuando falleció lo empecé a modificar y ha cambiado el aspecto y varias veces me han invitado a exhibiciones.

“En ese carro me desarrollé como conductor, lo manejé con catorce o quince años, son los ojos míos, el chineado”.

Toyoa Land Cruiser, JB 40, año 78 (Cortesía )

Por supuesto que cuando saca el carro siempre llama la atención de la gente.

“Mínimo entre cuatro y seis personas me piden espacio para tomarse fotos en el carro en sí, en exhibiciones, los chiquitos son los más fiebres, dejo que se suban a la tapa, porque les llama demasiado la atención, más ahora que tienen luces road light”, añadió.

Realmente es un carro lindo e impresionante. (Cortesía )

En cuanto a compradores, dice que le han ofrecido hasta 13 millones de colones por el carro, sin embargo, el valor sentimental no lo compra nadie.

“Me encanta ir a las ferias, si pudiera iría siempre. Todos los fines hay exhibición, vamos a un pueblito, lo exhibimos. A San José viajo bastante”, comentó Cruz.

Expresó que le tiene un perfil al carro en Instagram. Allí lo pueden ver, el perfil es alpha_cruiser_. De momento, solo tiene Instagram.