¿Juega mejor Alajuelense fuera de casa de cara a la final de Centroamérica?

Alajuelense llega a Guatemala con todo en contra para buscar el tricampeonato de la Copa Centroamericana ante el Xelajú; sin embargo, esto es algo que los erizos saben manejar por su rendimiento como visitantes.

A lo largo del semestre, en el torneo internacional, la Liga solo pudo imponer condiciones en el Alejandro Morera Soto ante el Antigua, también guatemalteco, en fase de grupos; de ahí en fuera, solo empates y derrotas, por lo que de visita ha logrado resolver todo, y es que esta tendencia fuera de Alajuela se traduce en el torneo nacional en el que los rojinegros también han sido más sólidos fuera de la Catedral.

Los números de Alajuelense fuera de casa en el semestre

Alajuelense tiene mejor rendimiento de visitante a lo largo del semestre. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

A lo largo de todo el campeonato nacional, y en el internacional, la Liga ha jugado fuera de Alajuela en un total de ocho victorias, tres empates y solo una vez han sido derrotados, en doce compromisos fuera de casa, contando ambas competiciones, algo que llena de optimismo a los rojinegros para su juego en Guatemala en el que buscan sumar un cetro más a sus vitrinas.

“Hay que volverlo a hacer, que haya sido así no quiere decir que es lo que queríamos, un equipo cuando gana en casa va tranquilo. Tenemos que hacerlo mejor, en mata mata y en grupos ha sido así y hay que sacarlo, no hay otra”, comentó Celso Borges luego del juego de ida de la final que terminó empatado.

“Vamos incómodos porque queríamos una ventaja pero a la vez estamos tranquilos, porque confiamos y se que podemos sacar la victoria allá”, aseguró Pikachú Hernández luego del encuentro de ida en el Morera Soto.

“Hay que verlo de un lado positivo, independientemente de que sea en casa o visita hay que ir a sacar los partidos, así que el equipo se siente cómodo yendo con todo en contra, me deja esa tranquilidad que el equipo sabe jugar estas instancias”, afirmó Ronald Matarrita tras el empate a uno.

Por campeonato local, solo en Pérez Zeledón, la Liga no pudo salir sin derrota, en esa ocasión 2-1, en un partido, que cabe recalcar, los manudos llegaron con varias bajas debido a que se jugó en plena fecha FIFA.

Alajuelense llega a Guatemala tras ganar de visita ante Cartaginés (JOHN DURAN/John Durán)

En cuanto a los empates, los rojinegros no pudieron salir airosos de Guadalupe, en un duelo que finalizó sin goles, ante Puntarenas, que fue el mismo resultado, y en la otra igualdad que registran los de Óscar Ramírez fue en Copa Centroamericana, ante Olimpia, no obstante ganaron la serie en esa misma noche para avanzar a la final.

La Liga ha sacado triunfos fuera del Morera Soto muy sonados, como fue el clásico nacional en el Ricardo Saprissa, en el que vencieron a los morados, también derrotaron al bicampeón nacional en Heredia de forma contundente, recientemente sacaron el triunfo en Cartago, y pudieron remontar una serie en Honduras ante Motagua con un triunfo de 1-2.

Alajuelense necesita marcar este miércoles por la noche, mínimo un tanto, tras el 1-1 de la ida, debido a la regla del gol de visita, ya que con un 0-0 perdería la corona de campeones del área. Con una igualdad por el mismo resultado que la ida, se alargaría la serie a tiempo extra, y eventualmente penales, y un empate por dos o más tantos, haría tricampeones a los leones ticos. Cualquier marcador con triunfo, le daría el cetro al club que logre dicho gane.