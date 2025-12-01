Deportes

¿Viajó Washington Ortega a Guatemala para la final?

Alajuelense salió este lunes rumbo a Guatemala para la final del vuelta de la Copa Centroamericana ante Xelajú

Por Eduardo Rodríguez

Alajuelense se juega el tricampeonato este miércoles en Guatemala contra el Xelajú con la principal duda, su portero Washington Ortega, quien no estuvo en el juego de ida en el Alejandro Morera Soto, ni tampoco este domingo en el Fello Meza de Cartago, en el que la Liga sentenció el liderato de la fase de clasificación.

Los manudos salieron este lunes con rumbo a Guatemala para buscar el tercer cetro de Copa Centroamericana al hilo, y dentro de la delegación alajuelense viajó el portero uruguayo.

Washington Ortega dejó el marco en cero en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Guadalupe.
Washington Ortega viajó con Alajuelense a Guatemala para la final ante Xelajú. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Pese al viaje del arquero, no es un indicativo de que pueda o no ser de la partida, ya que viaja dentro de la delegación liguista por un tema de protocolo, ya que, independientemente del resultado, deben recibir la medalla de campeones o del segundo lugar.

En el caso de que Ortega no pueda jugar, Byron Mora sería el estelar, y hasta el momento, el joven portero ha cumplido las expectativas tras recibir solo un gol en los dos juegos que ha tenido que ser estelar tras la baja del charrúa.

Contra el Xelajú recibió un gol tras un penal cometido por Guillermo Villalobos, y ante Cartaginés mantuvo el arco en cero, y con los pocos intentos de Cartago, viéndose acertado para ayudar a su equipo en el triunfo de 0-2.

