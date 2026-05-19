Jugador de Herediano habla con sinceridad luego de luchar por la titularidad

Yurguin Román fue uno de los futbolistas que logró cambiar su historia durante la parte final del campeonato con Herediano.

El lateral, quien llegó al club en el Torneo de Clausura 2025 tras su paso por Alajuelense y San Carlos, no tuvo mucha participación durante el arranque de esta temporada.

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Sin embargo, con trabajo y paciencia, el futbolista logró ganarse la confianza del cuerpo técnico en el momento más importante del torneo.

Yurguin Roman celebró el título 32 con Herediano. (Yurguin Roman/Instagram)

El mensaje que sorprendió a la afición

Tras conquistar el campeonato nacional, Román utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de sentimiento y reflexión sobre todo lo vivido.

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“Resiliencia en su máximo esplendor fue este torneo para mí. Tal vez no jugué lo que acostumbro, pero sí lo más bonito, las finales para alzar la copa. Muchas gracias a las personas que siempre están para mí y a toda esa afición”, escribió.

Su aparición en las semifinales y posteriormente en la final, tanto en el partido de ida como en el de vuelta, terminó siendo clave para el equipo florense en el camino hacia el título.