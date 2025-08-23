Jugador del Herediano comparte su dolor en uno de los momentos más difíciles de su vida

Jugador de Herediano contó que atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

El pasado miércoles 20 de agosto, Sergio Rodríguez, volante del Club Sport Herediano, perdió a su mamita, doña Sofía Aguilera Montañez.

En medio de este difícil momento, el jugador compartió un video en su Instagram, donde expresó lo mucho que está sufriendo.

“MADRE: gracias, gracias por cuidar siempre de tu familia, por siempre luchar, por ser una guerrera, por enseñarnos a ser fuertes y a ir siempre adelante en la vida.

“Tu rostro, tu sonrisa y tus palabras permanecerán siempre en mi memoria, gracias por darme lo que nunca nadie jamás me dará”, escribió junto a un video con fotografías con a su mamita.

Rodríguez enfatizó que ella siempre será “el adiós más doloroso que apagó su vida.”

“Descansa en paz, madre mía, te prometemos que te seguirás sintiendo orgullosa de nosotros,” agregó el mexicano.