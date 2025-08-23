Deportes

Jugador del Herediano comparte su dolor en uno de los momentos más difíciles de su vida

La figura de Herediano abrió su corazón y reveló el difícil capítulo que enfrenta lejos de las canchas

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Alajuelense vs Herediano
Jugador de Herediano contó que atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

El pasado miércoles 20 de agosto, Sergio Rodríguez, volante del Club Sport Herediano, perdió a su mamita, doña Sofía Aguilera Montañez.

LEA MÁS: Jugador de Guadalupe le brincó a periodista de FUTV en vivo y el ambiente se sintió un poco tenso

En medio de este difícil momento, el jugador compartió un video en su Instagram, donde expresó lo mucho que está sufriendo.

“MADRE: gracias, gracias por cuidar siempre de tu familia, por siempre luchar, por ser una guerrera, por enseñarnos a ser fuertes y a ir siempre adelante en la vida.

LEA MÁS: Alajuelense amanece de luto este sábado por un sensible fallecimiento

“Tu rostro, tu sonrisa y tus palabras permanecerán siempre en mi memoria, gracias por darme lo que nunca nadie jamás me dará”, escribió junto a un video con fotografías con a su mamita.

Rodríguez enfatizó que ella siempre será “el adiós más doloroso que apagó su vida.”

“Descansa en paz, madre mía, te prometemos que te seguirás sintiendo orgullosa de nosotros,” agregó el mexicano.

Esta fue una de las imágenes compartidas por Sergio Rodríguez.
Esta fue una de las imágenes compartidas por Sergio Rodríguez. (Sergio Rodríguez/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Sergio RodríguezHeredianoMuerte de su mamá
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.