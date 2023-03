Jugador del Herediano en bronca con su expareja lanza un nuevo mensaje

Kenneth Vargas, jugador del Herediano, aseguró que un pantallazo que circula sobre una supuesta respuesta que le dio a su expareja, Mariela Calderón, es un montaje.

La imagen a la que se refiere Vargas es una en la que se ve el supuesto contrato que acaba de firmar con el Team y una respuesta un poco fuerte a Calderón sobre un problema con el cuido del hijo de ambos.

Kenneth Vargas dice que la supuesta repuesta suya a su expareja es un montaje. Foto: Facebook CSH

El futbolista dijo que nunca hizo esa publicación, que parecía salir en sus historias de Instagram.

“Esto no es la primera vez que sucede, en al menos tres ocasiones han circulado imágenes falsas sobre supuestos mensajes en mis redes sociales, o lo que se conoce como montajes, para afectar mi reputación e imagen, tanto a nivel personal como profesional”.

Futbolista del Herediano y expareja se agarran en redes sociales por el cuido de su hijo

Este problema arrancó cuando Calderón publicó en Twitter una conversación con el jugador, en la que le pide que por favor cuide a su hijo para que ella pueda asistir a la universidad, algo a lo que él se niega.

Ante la negativa, fue que la muchacha se enojó mucho y publicó el pantallazo de la conversación, acompañado del mensaje: “No tengan hijos con imbéciles como este”.

Después de eso, fue que Vargas habría contestado con la historia de Instagram, la que ahora dice que es un montaje.

“Hoy firmé mi nuevo contrato, me aprobaron el crédito para comprarme mi primera casa, terminé de pagar mi carro el mes pasado, le doy más de ¢350 mil de pensión y según ella me va a doler que me queme en Twitter y que la gente me tire hate. VÁYASE A LA MIER...”.

“Siempre que puedo veo a mi bebé, hoy no pude porque estaba haciendo lo de la casa y me va quemando solo porque le dije que no podía cuidarlo hoy, ¡mae que vaya a ver qué chorro agarra!”, es lo que se lee en la publicación que Vargas dice que no es de él.