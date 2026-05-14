Jugadores del Saprissa desaprueban rotundamente la acción de Gerald Taylor ante Herediano

La tarjeta roja a Gerlad Taylor por sacarle el dedo del centro a Elías Aguilar en la final entre Saprissa y Herediano no pasó desapercibida entre los jugadores protagonistas de este duelo de ida entre morados y rojiamarillos.

Referentes del plantel tibaseño fueron claros en opinar que lo de Taylor es un grave error que no se puede repetir.

Taylor se fue expulsado ante Heredia por un gesto inapropiado ante Heredia (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“En el camerino lo que hicimos fue apoyarlo; él no quiere perjudicar al grupo, es una desconcentración que es extraña, pero lo más importante es cómo el equipo lo respaldó en el campo para mantener la ventaja.

“Tenemos psicólogo; es más de acciones individuales de cada quien a la hora de gestionar sus emociones, pero eso les sirve para aprender. Son jóvenes, no lo hacen a propósito para perjudicar al equipo, pero bueno, servirá para aprender”, expresó Orlando Sinclair acerca de las últimas polémicas que han tenido junto con la de Gerald en los últimos encuentros.

LEA MÁS: Ismael Rescalvo fue muy claro sobre si será un técnico de mano dura en Alajuelense

Uno de los grandes capitanes del Monstruo es Kendall Waston, quien no pudo negar que la acción fue un completo error por parte del jugador saprissista.

“Cada quien sabe el error que cometió, obvio que es evidente y demás; ahora es no volverlo a cometer. Él cometió un error hoy, yo he cometido errores en el pasado y lo bueno es aprender.

“Ya todos somos grandes, por más joven que sea, ya todos sabemos lo que puede pasar y las acciones pueden marcar para bien o para mal, pero ojalá este tipo de situaciones no se vuelvan a cometer”, sentenció Waston.

La jugada fue tan insólita que hasta en Heredia se sorprendieron de lo que hizo Taylor y cómo acabó expulsado en una final.

Taylor no es la primera vez que se va con roja en una final (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No sé cuántos años tiene Taylor, pero creo que por ahí le pasó factura la juventud. No sé la edad; yo nunca había visto una expulsión así. De hecho, no sabía por qué lo habían expulsado hasta que me contaron. La verdad es que va a aprender de esto, ya que es un muchacho muy joven”, afirmó Dani Carvajal ante la consulta de La Teja.

Los tibaseños mostraron este jueves luego de la final un comunicado en el que reprueban rotundamente la acción del futbolista morado.

“El Deportivo Saprissa informa que se aplicaron medidas disciplinarias económicas al jugador Gerald Taylor, luego de su expulsión durante la final de ida del campeonato nacional.

LEA MÁS: Carlos Vela se planta firme ante las críticas de aficionados por el nuevo técnico de Alajuelense

“La institución desaprueba de manera categórica la conducta mostrada por el futbolista hacia un rival, ya que no representa los principios y valores que promueve el club dentro y fuera del terreno”.

“Entendemos el fútbol como un espectáculo de alta competencia, pero también como una plataforma de formación, respeto y ejemplo para miles de aficionados, niños y jóvenes”, informaron en Saprissa en el comunicado.