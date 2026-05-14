Torneo Nacional

Ismael Rescalvo fue muy claro sobre si será un técnico de mano dura en Alajuelense

Ismael Rescalvo, nuevo técnico de Alajuelense, habló sobre cómo maneja el tema de la disciplina en sus equipos

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Por Sergio Alvarado y Eduardo Rodríguez

Uno de los grandes problemas que tuvo Alajuelense en el Clausura 2026 fue la disciplina: jugadores que se salieron del saco y dieron de qué hablar por escándalos extracancha, más que por su rendimiento futbolístico.

Ismael Rescalvo es el nuevo técnico de Alajuelense
Ismael Rescalvo fue claro sobre cómo maneja la indisciplina (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

Rescalvo fija postura sobre la disciplina en Alajuelense

Cómo manejar la disciplina y tener mano dura es una de las dudas que muchos tenían sobre el nuevo técnico erizo, tema del que Ismael Rescalvo dio su punto de vista.

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Según el entrenador español, en este asunto con él no hay puntos medios y es un tema innegociable.

“Carlos (Vela) me conoce y sabe que eso es innegociable, no hay diálogo, ni nada, la indisciplina no existe entre mis valores, tengo muy claro que eso no va conmigo. Soy muy tajante y firme con el tema.

“Los comportamientos que evidentemente en el mundo del fútbol suceden, hay que verlos. En el Real Madrid, por ejemplo, y otros clubes importantes, es algo inevitable, pero trabajaremos para que no suceda y, si sucede, vamos a ser muy firmes en que no suceda”.

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Ismael Rescalvo habla sobre cómo maneja la indisciplina como entrenador

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El antecedente que golpeó a los manudos

En el Clausura 2026, los manudos sufrieron tras hechos con jugadores como Alejandro Bran, quien originó todo un escándalo a nivel mediático por una situación personal.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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