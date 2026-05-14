Ismael Rescalvo fue muy claro sobre si será un técnico de mano dura en Alajuelense

Uno de los grandes problemas que tuvo Alajuelense en el Clausura 2026 fue la disciplina: jugadores que se salieron del saco y dieron de qué hablar por escándalos extracancha, más que por su rendimiento futbolístico.

Ismael Rescalvo fue claro sobre cómo maneja la indisciplina (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

Rescalvo fija postura sobre la disciplina en Alajuelense

Cómo manejar la disciplina y tener mano dura es una de las dudas que muchos tenían sobre el nuevo técnico erizo, tema del que Ismael Rescalvo dio su punto de vista.

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Según el entrenador español, en este asunto con él no hay puntos medios y es un tema innegociable.

“Carlos (Vela) me conoce y sabe que eso es innegociable, no hay diálogo, ni nada, la indisciplina no existe entre mis valores, tengo muy claro que eso no va conmigo. Soy muy tajante y firme con el tema.

“Los comportamientos que evidentemente en el mundo del fútbol suceden, hay que verlos. En el Real Madrid, por ejemplo, y otros clubes importantes, es algo inevitable, pero trabajaremos para que no suceda y, si sucede, vamos a ser muy firmes en que no suceda”.

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Ismael Rescalvo habla sobre cómo maneja la indisciplina como entrenador

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El antecedente que golpeó a los manudos

En el Clausura 2026, los manudos sufrieron tras hechos con jugadores como Alejandro Bran, quien originó todo un escándalo a nivel mediático por una situación personal.