¿Jugadores naturalizados en la Sele? Estos son los pasos para que un futbolista se convierta en costarricense

El proceso de naturalizar futbolistas siempre ha estado en boca de todos, en primer lugar para sacar beneficio en los clubes, que no ocuparían plazas de extranjeros, y hasta, por qué no, para la selección nacional; no obstante, pocos conocen todos los pasos a seguir.

Incluso este martes, en conferencia de prensa, Bryan Ruiz tocó el tema de los naturalizados en la Sele:

“Estamos investigando los temas legales para ver si algún jugador nacido en otro país pueda jugar con Costa Rica. También tenemos dos jugadores mapeados. Cuando estemos en Córdoba estarán entrenando con nosotros Saúl Durán, que entrena con la sub-21 de River Plate, y otro defensor”, mencionó la Comadreja.

Por eso en La Teja conversamos con la licenciada Nathalie Blau, abogada especialista en derecho migratorio y parte del equipo de BGA Abogados Corporativos en Curridabat, para que nos explique los detalles que debe seguir un jugador, o cualquier ciudadano extranjero, que esté interesado en ser tico.

Nathalie Blau es especialista en el tema migratorio. (Nathalie Blau/Nathalie Blau)

“La naturalización la otorga el TSE y otro proceso es la residencia, la residencia es temporal o permanente. Uno no se puede hacer costarricense solo por ser residente, hay que identificar para ver si se cumple dentro de las opciones y la ley”, señaló la especialista.

Nathalie le dijo a La Teja que hay tres opciones para ser ciudadano tico, que son las más frecuentes: la naturalización por domicilio (que exige una residencia no menor de 20 años en Costa Rica), por matrimonio y por residencia.

La abogada afirmó que la más común entre los deportistas es la naturalización por residencia, en la que deberán vivir en el país, dependiendo de la nacionalidad, entre 5 y 7 años, pero para ello deben pasar por un proceso migratorio.

Blau explicó que este permiso de residencia, en primera instancia, puede ser temporal, y este se otorga por dos años, que son renovables, y luego de ese lapso puede aplicar a uno permanente, pero ese trámite no corresponde al TSE, sino a la Dirección General de Migración y Extranjería.

Naturalización por domicilio

La abogada detalló con mayor profundidad los tres procesos más comunes, a pesar de que hay más, pensando en los casos de deportistas, siendo el de domicilio no menor a 20 años una de las opciones; no obstante, este caso, a pesar de ser relativamente frecuente, en el caso específico de futbolistas es complejo que aplique.

Por el tiempo que lleva en el país, Mariano podría optar por la nacionalidad tica. (Jonathan Jimenez Flores/jonathan Jimenez)

“La de 20 años se presta más con personas que no entraron de forma regular, porque son personas con domicilio en Costa Rica de al menos 20 años. No es muy aplicado en deportistas. Al cumplir requisitos después de ese tiempo, pueden aplicar por la naturalización”, indicó.

Naturalización por residencia

La más frecuente y la que la experta comentó previamente para el caso de deportistas es esta, la de residencia; sin embargo, esta requiere muchos procesos para que un jugador pueda aplicarla.

En primer lugar, la diferencia es que hay países en los que se aplica a los 5 años, y estos son los de Centroamérica, los iberoamericanos y los españoles por nacimiento. Blau explicó que para el resto de nacionalidades son 7 años.

La especialista le comentó a La Teja todos los requisitos, además del tiempo según la nacionalidad de la persona, para poder aplicar a esta forma de naturalización.

Gabas es argentino pero logró nacionalizarse tico años atrás. (Rafael Pacheco Granados)

La persona debe hacer una solicitud ante el TSE en la que se debe identificar y explicar el tiempo que lleva en el país para aplicar.

Tiene que tener un medio de identificaciones, por medio electrónico, una fotocopia del documento de identidad y certificada por un notario público. La experta mencionó que todo esto se puede hacer acompañado de un abogado para que la persona vaya bien asesorada y así hacerlo más rápido.

Debe tener el DIMEX, que es el documento de identidad migratorio para extranjeros, el documento que emite Migración, en el que consta la categoría migratoria que la persona tiene aprobada, no el pasaporte.

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Se pide un acta de nacimiento desde el país de origen, y este documento debe pasar por un proceso de apostilla que le da ese carácter de oficialidad y, si no, se debe legalizar, para eso se tiene que ir al consulado de Costa Rica en el país para que emitan un sello con firma, que es emitido por el cónsul para llevarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores para completarlo.

El documento también debe ser en español y, si no, debe ser con una traducción oficial por medio de un traductor avalado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica.

Ese certificado de nacimiento debe ser emitido en una fecha no mayor a los tres meses anteriores a los que se presentó en el Tribunal; una declaración jurada de dos testigos que conozcan a la persona durante el tiempo que vivió en Costa Rica y que indique los medios de vida de la persona, sumado a la conducta de la misma, y esta se hace en el Registro Civil o ante un notario público protocalizado.

Bryan es el técnico de Costa Rica y este martes habló del tema de los naturalizados. (JOHN DURAN/John Durán)

Debe mostrar los medios de vida, ya sea con constancia de salario, orden patronal o una certificación de un contador público autorizado. También debe saber hablar, leer y escribir el español, sumado al conocimiento de la historia de Costa Rica.

Este paso se aprueba con un comprobante de exámenes del MEP, de español y de estudios sociales, siendo estas pruebas exclusivas para casos de naturalización; no obstante, la especialista dijo que se deben matricular con tiempo pues no están a libre disposición de las personas.

La abogada señaló que una manera de omitir el paso de los exámenes es haber estudiado en el país y que estos sean reconocidos y aprobados en Costa Rica.

Marcel ya no está en el país, pero estuvo muchos años jugando en Costa Rica. (JOHN DURAN/John Durán)

Se ocupa una certificación por autoridades judiciales y policiales competentes del país de origen o del último país donde la persona tuvo residencia oficial.

La persona que pida la naturalización no debe tener antecedentes en su país de origen, ni del país en el que estuvo por última ocasión.

Sumado a esto, se debe rendir una declaración jurada de que no tiene contravenciones. Ya con esos requisitos, la especialista señaló que pasa a conocimiento del Tribunal y se emite un aviso de naturalización que se publica en el diario oficial La Gaceta antes de aprobarse. Si este último paso no se hace, se rechaza, es decir, es obligatorio que salga en dicho medio, ya que algunas personas se oponen a eso, según indicó la abogada.

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Nathalie mencionó que el trámite está tardando actualmente 285 días hábiles aproximadamente en ser resuelto, es decir, que por ahí de año y medio a dos.

Naturalización por matrimonio

El otro caso que le explicó la experta a La Teja es de los más comunes entre los deportistas y es el del matrimonio, el cual agiliza el proceso de naturalización.

En primera instancia, la especialista fue clara en indicar que no solo se trata de casarse y ya, debido a que se debe demostrar que es algo real y no fraudulento, por lo que no puede venir un futbolista, casarse y ya de inmediato ser candidato para ser llamado a la Tricolor o para no ocupar plaza de extranjeros en algún club de primera división.

La abogada dijo que se les realiza una entrevista con un trabajador social y se tiene que demostrar cómo se conocieron, también mostrar fotografías, pero en caso de que la persona venga soltera y se case, sí reduce el plazo de la forma anterior, ya que el requisito fundamental es estar en matrimonio por dos años y haber vivido en el país por ese periodo.

Ahora bien, está el ejemplo de un jugador que vive en otro país y se casa con una tica, pero juega en otra liga a nivel internacional, pero dicho deportista entra y sale del país, en el caso de que logre juntar dos años en suelo nacional, puede aplicar.

La experta menciona que, en el caso de esta naturalización, los requisitos son similares al caso de residencia, pero con la diferencia de que no debe hacer pruebas con el MEP, no debe presentar declaración jurada ni testigos sobre el medio de vida, sumado a que no tiene que esperar los 5 o los 7 años, según la nacionalidad de la persona.

Nathalie comentó que el proceso para la aprobación por parte del Tribunal viene siendo el mismo plazo, es decir, 285 días hábiles.

Fidel Escobar está casado con una tica, por lo que el trámite cambia. (Instagram/Instagram)

Otros métodos no tan comunes

La abogada le comentó a este medio que existen más formas de obtener la nacionalidad costarricense; sin embargo, son poco comunes en general y más en el caso de deportistas.

Por ejemplo, está el caso de una persona que haya nacido en el país, pero que no optó por ser inscrita como tica, pues sus padres son extranjeros, entonces puede optar por la naturalización, siempre que cumpla algunos requisitos.

Además, una persona de menos de 25 años, nacida en el extranjero e hija de padre o madre tica de nacimiento, tienen que cumplir menos requisitos, pero si pasan de esa edad tienen que vivir en Costa Rica 5 o 7 años, según la nacionalidad, sumado a los otros requisitos de los otros trámites anteriores, pero aquí no aplicarían las pruebas del MEP.

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En caso de que quieran contactar a la especialista, pueden hacerlo al 2280-0606 o al correo comercial@bgacorp.com.