Jules Kounde se viste de héroe en la remontada de Champions del Barcelona

La Champions League volvió al Camp Nou, y con una remontada el Barcelona celebró dicho regreso con un 2-1 sobre el Frankfurt.

Los alemanes fueron un rival complejo para los de Hansi Flick, con el tanto inicial de Ansgar Knauff, a los 21, que hizo revivir viejos traumas culés ante este Frankfurt que había sido verdugo barcelonista en la Europa League del 2022.

LEA MÁS: Concacaf publica ranking de Clubes y cuesta creer la diferencia que hay entre Alajuelense y Saprissa

Para la complementaria, los locales apretaron el acelerador y, con un héroe inesperado, Jules Kounde, lograron la paridad al 50 y, tres minutos después, el lateral francés puso la ventaja para el conjunto de Flick.

Jules Kounde anotó doblete en la victoria del Barcelona (UEFA Cahmpions League/UEFA Cahmpions League)

Luego de esta victoria, el Barcelona llega a 10 unidades, mientras que los teutones quedan rezagados con solo cuatro.

Todos los marcadores de la jornada de martes de Champions League

En uno de los duelos de gigantes de Europa, el Liverpool, con un Arne Slot muy cuestionado, fue a Italia para vencer 0-1 al Inter de Milán, sin su estrella, Mohamed Salah.

El Kairat cayó en casa 0-1 ante el Olympiacos de Grecia; Bayern tuvo que remontar en casa para ganarle 3-1 al Sporting de Lisboa, lo mismo que Atalanta, que vino de atrás para imponerse al Chelsea 2-1, mientras que el Tottenham goleó 3-0 al Slavia Prague.

LEA MÁS: Así quedó el Estadio Nacional tras los conciertos de Bad Bunny

Mónaco salió airoso 1-0 sobre el Galatasaray, mientras que el Atlético de Madrid superó 2-3 al PSV de Holanda, mismo marcador con el que Marsella derrotó en condición de visita al Union St. Gilloise.

Este miércoles continúa la sexta jornada de la UEFA Champions League con un duelo muy esperado en el Santiago Bernabeú, cuando el Real Madrid, con un Xabi Alonso bajo la lupa, reciba al Manchester City de Pep Guardiola.