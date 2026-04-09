Julio César Dely Valdés dice que Panamá puede ser la Costa Rica de 2014 en este Mundial

La leyenda del fútbol panameño Julio César Dely Valdés cree que la selección de su país puede dar la campanada en el Mundial del 2026.

El Panagol, de 59 años y cuyo apodo honra sus más de 200 anotaciones, dijo que confía incluso en que los canaleros igualen la hazaña de Costa Rica en Brasil 2014, cuando los ticos alcanzaron los cuartos de final.

Pero el ahora técnico y campeón de la extinta Recopa de Europa (1996) con el Paris Saint-Germain teme, por otra parte, que la guerra en Oriente Medio pueda provocar la cancelación de la Copa del Mundo.

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Julio César Dely Valdés asegura que Panamá dará la sorpresa en la Copa del Mundo 2026, al igual que Costa Rica en Brasil 2014. Foto: AFP. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Ilusionado

- ¿Cómo ve a Panamá para su segundo Mundial?

Tengo fe en que va a ser un mejor Mundial que el de Rusia y me atrevo a decir que pasaremos (de ronda, por primera vez).

- ¿Por qué esa confianza?

Cuando se jugaron las eliminatorias, Panamá vino de menos a más. Te das cuenta que (los jugadores) están convencidos de que se puede hacer un mejor Mundial.

- ¿Incluso con la Inglaterra de Tuchel y la Croacia de Modric?

El grupo es dificilísimo, pero en el Mundial de Brasil eso le pasó a Costa Rica (que enfrentó en primera fase a Uruguay, Italia e Inglaterra). Era impensable que pudiera hacer el Mundial que hizo. Y a mí me da la sensación de que Panamá puede emular eso.

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La Selección de Panamá jugará su segunda Copa del Mundo. Foto: AFP. (X Fepafut/X Fepafut)

No que vaya a ser primero en el grupo, pero que por lo menos clasifique. En algunos momentos a estas tres selecciones les va a jugar de tú a tú.

- ¿Qué espera del Mundial que organizarán Canadá, Estados Unidos y México?

Espero que tengamos un campeón que no lo haya ganado nunca.

- ¿Cuáles son sus favoritos?

España y Portugal. España está a un grandísimo nivel y Portugal me gusta mucho. A Francia la considero (también) candidata.

- ¿Quién puede dar la sorpresa?

Portugal. Vi la final que jugó contra España (en la última Liga de Naciones) y me sorprendió gratamente. Colombia también puede hacer un gran papel. Y yo, un poco por el corazoncito, Uruguay (Valdés marcó 105 goles con Nacional). Uruguay va a ir de menos a más, tiene muy buenos jugadores y puede pelear.

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- ¿Cómo puede influir la guerra en Oriente Medio?

En algún momento por la cabeza se me pasa que el Mundial se pueda suspender. Ojalá que se juegue, pero ojalá que antes puedan terminar todos esos conflictos.

- ¿Realmente cree que se suspenda?

Es difícil que se suspenda un evento tan importante, pero no lo veo descabellado. Como se está manejando todo, puede que en fechas más cercanas al evento sucedan cosas inesperadas.

Para Julio César, Lionel Messi es el mejor jugador de la historia. Foto: AFP. (LUIS ROBAYO/AFP)

- ¿Qué ha cambiado en el fútbol panameño?

La Federación tenía menos apoyo que en la actualidad y menos recursos, por lo tanto, era mucho más difícil y no había tantos jugadores en el exterior. En el área de Concacaf es la selección que ha tenido más crecimiento.

- ¿Cómo ve el fútbol actual?

El fútbol ya está más que inventado. Había equipos que antes jugaban como el Paris Saint-Germain, el Manchester City, el Barça, lo que pasa es que nosotros no vivimos esa época.

- ¿Cuál es la mejor selección de la historia? ¿Y el jugador?

Me quedo con la de Brasil, la de 1970 (ganó el Mundial de México con Pelé). Hoy vemos cosas que ya las hacían Pelé, Cruyff, Maradona, Di Stefano. Pero Messi ha sido como elegido por Dios. Nadie se puede comparar con Messi, ni siquiera Cristiano (Ronaldo).