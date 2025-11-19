Kendall Waston llora tras quedar fuera del Mundial y afirma que no renunciará a la Selección

El duro golpe de quedar fuera del Mundial de Norteamérica 2026, afectó notoriamente a Kendall Waston, quien en zona mixta salió con lágrimas en los ojos, pero reafirmando que nunca renunciará a la Selección Nacional.

El defensor volvió para la fecha FIFA de octubre pasado, siendo protagonista en el duelo jugado en Honduras y después en el triunfo contra Nicaragua en el Estadio Nacional.

Kendall se notaba muy afectado, ya que, por su edad, es uno de los más veteranos, y el siguiente mundial parece ya lejano para el zaguero de Saprissa.

Kendall Waston fue uno de los hombres más afectados tras la eliminación de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Obviamente dolido, por todo, por todo lo que quizás no se logrará a nivel nacional, no solo nosotros, sino todos los clubes que también se ven beneficiados por la clasificación al mundial, proceso de muchos chicos que les iba a ayudar a su profesión, sumar experiencia. Salgo dolido, pues nunca se sabe si será el último partido”, comentó en zona mixta.

“Asumo el presente, no sé si el día de mañana tendré la oportunidad; a día de hoy hay muchas cosas en la cabeza de uno, nunca voy a renunciar, pero sí siento ese dolor de no clasificar al mundial”.

Waston asegura que dentro de la cancha no sabían exactamente lo que pasaba en los otros partidos de la eliminatoria.

Kendall Waston no pudo ocultar las lágrimas tras la eliminación de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Sinceramente, no me di cuenta, escuchaba el grito del aficionado, ya sea con Nicaragua, Haití o el de Surinam, que algo estaba sucediendo; por ahí escuchamos que ocupábamos un gol para el repechaje, pero al final no llegó”.

El defensor aseguró que es uno de los partidos más duros de su carrera. “Es uno de los más dolorosos de mi carrera, por no haber clasificado al mundial”.

El defensa de la Tricolor fue a dos copas del mundo; en Rusia 2018, donde incluso anotó ante Suiza, en el empate a dos entre ambas selecciones, y en Qatar 2022 también fue parte de los convocados a dicho mundial.