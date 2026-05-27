Kenneth Tencio reveló dolorosas críticas y humillaciones que sufrió antes de triunfar en el ciclismo

Kenneth Tencio se destapó para hablar de la situación dolorosa que tuvo que vivir antes de ser un ciclista profesional.

El atleta nacional fue invitado al pódcast del comediante Daniel Ugalde, cuyo episodio se encuentra completo en YouTube y detalló situaciones amargas que le tocó pasar.

LEA MÁS: Montserrat del Castillo abrirá el debate sobre una experiencia personal que marcó su vida

Las críticas que marcaron su proceso

“Me hicieron a un lado y hablaron conmigo, y me dijeron: ‘No, Kenneth, es que usted, ¿por qué no deja de estudiar y se mete a trabajar, y chainea bien, y se compra su bici buena y no sé qué?’. Y yo era como: ‘Es que yo no hago...’. O sea, yo no dije nada, pero me quedé callado y pensaba: ‘Es que yo no hago esto para enseñarle nada a nadie’”, expresó Tencio.

Kenneth Tencio es un atleta nacional que ha logrado cumplir su sueño. (Cortesía/Cortesía)

Además, mencionó que él practicaba el deporte porque desde siempre le gustó y no quería dejar sus estudios, ya que también pensaba en sus padres.

LEA MÁS: (Video) Melania Villalta sorprendió en Tailandia al desfilar sin nada de maquillaje

“No tengo la mejor bici, pero vea lo que hago”, era parte de lo que pasaba por su mente cuando intentaban humillarlo.

También dejó claro que eso lo ayudó a formarse y de alguna manera tuvo un impacto en su vida, pues aunque lo hicieron a un lado, eso lo hizo crecer.

Kenneth Tencio fue invitado al pódcast de Daniel Ugalde. (Daniel Ugalde/Instagram)

El truco que terminó convirtiéndose en su sello

“Con el ‘backflip’ (salto mortal hacia atrás) me dijeron: ‘Usted no lo va a poder hacer, pero no pasa nada, hay gente que no lo hace’, y ahora el ‘backflip’ es mi truco”, agregó.

Hoy en día, Kenneth es un ciclista olímpico de BMX freestyle o estilo libre que ha participado en diferentes competiciones internacionales, como por ejemplo clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y se coronó campeón del Open Sudamericano de BMX Freestyle 2023.