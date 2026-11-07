Keylor Navas pasará muy pronto por el quirófano. ¿Qué le pasó al arquero costarricense?

Keylor Navas se operará la próxima semana en una rodilla. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

La lesión que dejó fuera a Keylor Navas de la gira por Sudamérica de la Selección de Costa Rica será tratada muy pronto para corregir un problema importante que necesitará cirugía.

Keylor Navas se someterá a una artroscopia en la rodilla

En México se reportó que el tico se someterá a una artroscopia la próxima semana para limpiar el interior de su rodilla, que le ha estado causando problemas.

Lo curioso del caso es que el Halcón jugará este sábado ante el América de México por el torneo azteca y será tras este partido cuando aproveche la fecha FIFA y el parón de selecciones para someterse al procedimiento.

“Keylor Navas pasará por el quirófano después de su encuentro ante América. El arquero costarricense se someterá a una limpieza artroscópica por molestias en la rodilla”, indicó el medio Fox Sports México.

LEA MÁS: Uno de los hombres más ricos de México iría por Pumas y Keylor Navas sería pieza clave de su plan

¿Cuánto tiempo estará fuera Keylor Navas?

Al parecer, la recuperación por la cirugía no es tan extensa y, justamente, se tomaría el tiempo que el campeonato en el que milita está detenido.

“De acuerdo con información de Rodrigo Tovar, nuestro compañero reportero en FOX Sports México, Keylor Navas se someterá a dicho procedimiento durante la fecha FIFA de noviembre.

“Se espera que su recuperación sea de alrededor de 10 días después de la cirugía, por lo que podría estar disponible ante Monterrey en la última jornada del Apertura 2026. De cualquier manera, su regreso a las canchas será de acuerdo con la evolución que presente tras la operación”, informó el medio.

LEA MÁS: A Keylor Navas ya le dicen suegro: su hija Dani presentó a su novio en el GP de México

Es decir, en esta ocasión Navas sacrificó el parón de selecciones para cerrar el año con su club sin molestias y arrancar en buenas condiciones la siguiente etapa de la temporada.