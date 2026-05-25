Keylor Navas recibe contundente respaldo de un periodista costarricense tras brillar en la Liga MX

El periodista costarricense Gustavo López salió en defensa de Keylor Navas luego de las recientes actuaciones del guardameta en la final de la Liga MX con Pumas, donde volvió a demostrar su experiencia y calidad bajo los tres palos.

El primer compromiso ante Cruz Azul terminó empatado y dejó a Navas como el gran protagonista de la noche, gracias a varias atajadas importantes. Sin embargo, en el partido de vuelta su equipo terminó cayendo en los minutos finales.

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A pesar de la eliminación, López considera que el nivel mostrado por el exportero del Real Madrid confirma que todavía tiene condiciones para competir al más alto nivel y seguir siendo considerado en la Selección de Costa Rica.

Keylor Navas ha demostrado gran nivel en México. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

La edad no sería un impedimento

“Por supuesto que Keylor Navas para mí es seleccionable y lo he dicho en los diferentes programas en los que participo y lo sostengo porque en el deporte del alto rendimiento a vos no te retira la edad, te retiran tus números”, expresó Gustavo.

Además, señaló que el portero ha logrado mantener una condición física sobresaliente gracias a sus hábitos de entrenamiento, alimentación y descanso, aspectos que incluso han llamado la atención en México.

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El rendimiento sigue marcando diferencia

López también destacó que el fútbol actual exige resultados inmediatos y que mientras un jugador mantenga un nivel competitivo alto, debe seguir siendo tomado en cuenta.

“Y como el fútbol es hoy y Keylor está siendo top y ha sido top en una liga top, por supuesto que para mí es seleccionable”, indicó.

El periodista añadió que Costa Rica no cuenta actualmente con muchos futbolistas de élite en el exterior, por lo que considera importante aprovechar la experiencia y el rendimiento del arquero mientras continúe mostrando regularidad.

“Hay que soltar cuando ya no te rinda, pero mientras te rinda, hay que aprovecharlo”, agregó.

Las declaraciones del comunicador generaron reacciones entre aficionados y usuarios en redes sociales. Muchos respaldaron su postura y coincidieron con él.