La base de la Selección de Honduras es la misma que fracasó ante los clubes costarricenses

Honduras lanzó, oficialmente, su lista de convocados, en la que destacan muchos nombres que vienen de fracasar en la Copa Centroamericana ante equipos costarricenses.

Motagua cayó contra Alajuelense en cuartos de final, con una gran remontada liguista en Tegucigalpa, gracias a un gol sobre la hora.

El mismo equipo de las Águilas fue vencido por Cartaginés, de forma contundente (1-4), en el repechaje para ir a la Concacaf Champions Cup.

Olimpia sí pudo con el Cartaginés en cuartos de final, pero mordió el polvo ante Alajuelense en la semifinal, pese a cerrar en Honduras dicha serie.

Honduras y Costa Rica igualaron sin goles en el primer juego disputado en la eliminatoria. (shu/FCRF)

Incluso, el Real España fue eliminado en semifinales de forma dolorosa ante Xelajú de Guatemala, en un partido que tenía en el bolsillo, pero un gol al 90+7 alargó la eliminatoria a los penales, en los que los chapines se impusieron al club hondureño.

En la lista de Reinaldo Rueda para medirse a Costa Rica y a Nicaragua, —este duelo antes de visitar el estadio Nacional en San José—, figuran muchos jugadores de estos tres clubes que vienen de fracasar en el ámbito internacional, y específicamente dos de esos ante los equipos ticos.

Los jugadores del Olimpia en la lista de convocados

El actual monarca del fútbol catracho cuenta con seis seleccionados para estos duelos ante Nicaragua y Costa Rica.

Edrick Menjívar, arquero estelar del León catracho; Jorge Álvarez, figura en la media cancha olimpista; José Pinto, desequilibrante por las bandas; Dereck Moncada, joven atacante de los albos; además de Yustin Arboleda y Jorge Benguché, la dupla ofensiva, completan la lista de seleccionados del Olimpia.

Los futbolistas del Motagua en la convocatoria

El conjunto motagüense ha sido muy criticado por caer en las dos series de la Copa Centroamericana: primero ante Alajuelense en cuartos, y después quedar fuera de la Concacaf Champions Cup ante Cartaginés.

Cartaginés le volvió a ganar a Motagua y lo hizo con un marcador abultado. Bernald Alfaro consiguió uno de los goles brumosos. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Luis Ortiz, guardameta del Ciclón, recordado por su polémica ante Alajuelense en la ida de cuartos tras comparar a los manudos con Saprissa, es parte del trío de arqueros. Cristopher Meléndez, Luis Crisanto, Luis Vega, Marcelo Santos y Denis Meléndez completan a los representantes de las Águilas del Motagua en la Bicolor.

Los convocados del Real España para la selección de Honduras

El equipo dirigido por Jeaustin Campos fue eliminado por Xelajú de Guatemala en semifinales, y en la fase de grupos de la Copa Centroamericana se enfrentó a Herediano, que le venció cómodamente 4-2.

Luis López, arquero, junto con Devron García, Franklin Flores y Edson Palacios, son los futbolistas del Real España que estarán ante Nicaragua primero, y luego visitarán San José.

Honduras es el líder del grupo con ocho unidades, seguido de Costa Rica con seis, que antes de medirse a la Bicolor deberá enfrentarse a Haití como visitante en Curazao.