La carta bajo la manga de Andrés Carevic para ganarle el torneo de Copa al Saprissa

En Sporting FC se preparan para jugar la final del torneo de Copa, ante el Deportivo Saprissa y el arquero Johnny Álvarez espera ser, de nuevo, protagonista en la serie.

Los albinegros llegan a su primera final desde que ascendieron a la máxima categoría, en el 2019 y Álvarez fue el protagonista en las semifinales ante Puntarenas FC, el 28 de marzo pasado y el sábado fue titular en el partido ante Alajuelense, el que fuera su casa por 15 años y poco a poco, va ganándose la confianza del técnico Andrés Carevic.

En la serie contra los porteños, Johnny fue el héroe de los albinegros, pues, con mucha seguridad detuvo dos de los penales que cobraron los chuchequeros y así ayudó a su equipo a llegar a la final.

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Johnny Álvarez fue figura en el partido decisivo entre Puntarenas FC y Sporting. El arquero fue determinante en el cuadro de Andrés Carevic. (Cortesía @ema.morales | @mr.agencia_/Cortesía @ema.morales | @mr.agencia_)

Energías renovadas

Luego del encuentro contra Alajuelense, que Sporting FC perdió por marcador 0-2 Johnny confesó por qué al final decidió marcharse de Alajuelense, equipo en el que estuvo 15 años y cómo se siente en su nuevo equipo.

“Cuando tomé la decisión de marcharme de Alajuelense fue muy duro, pero lo hice para buscar minutos y consolidarme en la primera división. Aquí encontré una oportunidad con el profesor Andrés Carevic, que me conoce y me puso a jugar, por lo cual estoy muy agradecido”, dijo.

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La final del torneo de Copa entre Saprissa y Sporting será el miércoles 15 de abril, a las 8 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano. Foto: Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Sobre el encuentro con los morados, que será el miércoles 15 de abril, a las 8 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia, esto dijo el meta de 26 años.

“Es un partido importante para el equipo, una oportunidad para hacer historia. Respetamos al rival, es un rival fuerte y espero que el profe me dé la opción frente a Saprissa y ganar la copa, que es lo que pretende el grupo”, sentenció.

Su compañero, el defensor Giancarlo González fue claro: tienen que hacer borrón y cuenta nueva y dejar de lado lo que pasó en el estadio Puente Piedra con la Liga, para concentrarse en este histórico duelo contra los morados.

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“Aquí creamos opciones, llegamos, sometemos al rival, pero en las jugadas finales no hemos tenido resultados y somos conscientes que hemos cometido errores individuales.

“Hay que cambiar rápido la hoja, somos jugadores y ya estamos acostumbrados, se gane, se empate o se pierda”, comentó.