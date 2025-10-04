La cruz que carga Andrés Carevic en fases de eliminación directa

Carevic volvió a perder una serie decisiva, esta vez con un nuevo error de su guardameta como factor clave. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

Cartaginés cayo 3-1 en Honduras ante el Olimpia, y fue desde la ida que la situación se puso adversa con el 1-2 en contra de los de Andrés Carevic.

Los brumosos, sin embargo, llegaron a Tegicugalpa con la fe de intentar una remontada y alargar sus aspiraciones en el ámbito internacional, y con ello buscar el cetro de la Copa Centroamericana.

El problema para los nacionales fue cuando al empezar el juego de vuelta en cancha del Olimpia de Honduras, el arquero Kevin Briceño, cometió un grueso error que puso las cosas muy adversas para el entrenador sudamericano.

“Hay tristeza por haber perdido los dos partidos, pensamos que fuimos muy competitivos contra un Olimpia que es muy buen equipo, hoy se vio reflejado. Tuvimos un par de errores que nos costaron los goles, pero también tuvimos opciones para irnos arriba desde el inicio; no fuimos contundentes y ellos aprovecharon. Los dos tuvimos chance, pero ellos fueron contundentes. Ahora tenemos el repechaje, el torneo local y seguir como lo venimos haciendo”, apuntó el entrenador de Cartago.

Al final, el gol de Quiroga dio esperanzas a los blanquiazules, no obstante cayeron dos más de los leones catrachos y se acabó el sueño para los de la Vieja Metrópoli, pero ese primer tanto trajo los recuerdos de aquello fallos que ha tenido que vivir Carevic en instancias claves en contra de sus equipos, por parte de los porteros.

Carevic llegó al fútbol tico cuando Agustín Lleida lo trajo en 2019 para dirigir a Alajuelense, donde en su primer torneo fue líder, y llegó a la final contra Herediano, y fue ahí donde empezaron los fallos que le terminaron costando partidos por parte de los porteros.

Pineda fue uno de los más señalados en la final perdida por Alajuelense en 2019 (Jose Cordero)

El más recordado fue el de Adonis Pineda en la gran final cuando salió a “cazar mariposas” cuando la Liga casi tenía el cetro en sus manos, no obstante el mismo arquero en la serie previa, en el primer duelo, en el viejo Rosabal Cordero, cometió dos fallos groseros que le costaron un par de anotaciones a los de Carevic y por consecuencia que se alargara dicha serie hasta perder en penales el trofeo.

Otro recuerdo trágico para el entrenador se remonta a 2021, cuando la Liga llegaba invicta a semifinales y se topó con Saprissa. Aquella serie fue un concierto de desatenciones, con el portero Leonel Moreira como protagonista.

En el juego de ida, un error suyo al inicio permitió el primer gol morado. Y lo peor llegó en la vuelta: después de ganar 4-3 en la ida, el mismo “Osito” se autoexpulsó en los primeros minutos en el Morera Soto por una agresión en el área. La acción no solo significó la tarjeta roja, sino también un penal para Saprissa y un gol que terminó siendo crucial para avanzar de ronda, eliminando a un Alajuelense que buscaba el bicampeonato nacional.

El último evento fue con Cartaginés y Kevin Briceño dejando ir una pelota sencilla del atacante Jorge Benguché que le costó el primero de la noche a los azules en Honduras.