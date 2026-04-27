La curiosa hoja de papel con la que José Saturnino Cardozo revivió a Liberia para llevarlo a semis

El técnico de Liberia, José Saturnino Cardozo, a mitad de torneo fue claro al decir que su equipo había tocado fondo cuando estuvo en los últimos puestos de la tabla de posiciones y sin levantar cabeza.

Los pamperos empezaron el Clausura 2026 sin ganar en los primeros tres juegos hasta que vencieron en su cuarto duelo ante Herediano.

Monreal es una de las figuras de Liberia (JOHN DURAN/John Durán)

Luego de dicho triunfo, acumularon cuatro derrotas al hilo, incluida una aplastante caída en casa ante Puntarenas 1-4.

El 1.° de marzo empezó a cambiar el rumbo con puras victorias en la segunda vuelta, a excepción del empate a uno en Pérez Zeledón, hasta alcanzar el tercer puesto y lograr su boleto a semifinales.

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Antonny Monreal, guardameta azteca de los Coyotes, le contó a La Teja lo que le hizo el entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo al camerino para tocarles el orgullo y revertir una situación tan negativa.

“Hay una anécdota del profe en un momento en el torneo que íbamos últimos y él llegó con una hoja impresa de la tabla y nos dijo: ‘Estamos en el fondo de la tabla, ya no podemos estar más abajo’”, explicó Monreal.

El portero mexicano aseguró que el equipo no estaba jugando tan mal cuando iba último, pero que no tenían la suerte en medio del campeonato.

Cardozo llegó con una impresión de la tabla para mostrarla en el camerino cuando estaban en el sótano (JOHN DURAN/John Durán)

“A partir de ese momento teníamos que ir todo para arriba, es ganancia, hay que subir con trabajo, porque era lo que hablaba en su momento, que la tabla no nos hacía mérito a lo que pasaba realmente con el equipo; éramos últimos, pero no habíamos jugado mal. A veces la fortuna no te ayuda; a veces, jugando bien, nos caía un gol y perdíamos”, dijo.

Monreal afirmó que la estrategia del entrenador fue acertada y se reflejó con los grandes marcadores que sacaron en la segunda vuelta para clasificar.

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“Toda esa parte fue buena por parte del profe y del cuerpo técnico para con nosotros, no nos volvimos locos y fuimos trabajando y, al final de cuentas, la diosa fortuna y la moneda dan la vuelta y empiezan a salir las cosas y son parte también de las rachas que agarran los equipos, como en la segunda vuelta que ganamos todos los partidos menos uno, uno que fue casi perfecta y ahí estuvo la clave”, afirmó el portero a La Teja.

Antonny y los guanacastecos se medirán a Saprissa en las semifinales que inician el domingo en el Edgardo Baltodano; para el siguiente fin de semana, jugar la vuelta en el Ricardo Saprissa.