La historia de Akheem Wilson, el joven del Saprissa que la afición pide a gritos en primera

Akheem Wilson anota, asiste y gana campeonatos en las ligas menores, por lo que la afición lo pide a gritos en primera. Para felicidad de los morados, el joven poco a poco suma minutos en el primer equipo del Saprissa.

El delantero de 18 años llegó al cuadro morado en 2019. Debutó el pasado 17 de agosto, cuando Paulo Wanchope le dio minutos en el partido entre Municipal Liberia y los de Tibás. Sin embargo, después de ese día, no ha vuelto a ponerse la camisa morada en el equipo que dirige Vladimir Quesada.

En este momento, Wilson juega en el equipo Sub-21 y este viernes, anotó uno de los 6 goles que el “Sapri” le propinó a Guadalupe, en el torneo de esa categoría.

Akheem Wilson debutó con el primer equipo del Saprissa en agosto. Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

En una entrevista con La Teja, don Robert Wilson, padre del delantero, habló de la trayectoria del jugador, así como de los esfuerzos que ha hecho la familia para apoyar al muchacho en este sueño.

⏰ 46’ Akheem Wilson anota el tercero para los morados en el "Colleya" Fonseca. pic.twitter.com/Ll1KaW2UlD — FUTV (@FUTVCR) October 31, 2025

Padre de Akheem Wilson habla de los inicios del jugador

- ¿Cuántos años tenía Akheem cuando descubrieron que el fútbol era lo suyo?

Creo que a los tres añitos nos fuimos dando cuenta que tenía un don especial en los pies. Mi esposa le compró un triciclo y veíamos cómo lo manejaba de una manera tan rápida, y cómo maniobraba por la casa, esquivando los muebles y todo.

Notamos que tenía mucha fuerza en los pies. Cuando íbamos al supermercado y pasábamos por la sección de juguetes, siempre nos pedía una bola, pateaba duro y le fascinaba ver partidos conmigo.

Akheem Wilson, jugador de Saprissa estuvo en un academia del Barcelona. Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

En ese tiempo hablé con las ligas menores de Limón FC, que tenía una buena estructura en cuanto a formadores y lo matriculamos con 4 años. En ese tiempo era más que todo formación para él.

Cuando tenía 6 años querían enviarlo a la U-8 y nosotros dijimos que no, porque estaba muy pequeño y cuando tenía 7 años, sus entrenadores me insistieron en subirlo, porque se estaba desperdiciando.

- ¿Cuántos años tenía cuando comenzó a competir?

A los 7 años comenzó a entrenar con la U-10 y ahí comenzó a participar en torneos de ligas menores de Unafut. Pasó el tiempo y lo íbamos a llevar a Alajuelense, pero por una tema con Javier Delgado él no llegó a la Liga y lo llevamos a una academia del Barcelona, ahí estuvo un año y medio.

Akheem Wilson y su padre Robert, su madre Tracey y su hermana Madeline. Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

Una vez, un hermano de Enrique Rivers lo vio en un partido de Limón FC y me dijo que él iba a jugar en Saprissa, que iban a venir por él, y yo en ese momento me reí. Al tiempo, cuando estaba en la academia del Barcelona, lo vieron unos visores de Saprissa, le dijeron a mi esposa Tracey que estaban interesados en él y nos contactaron en el 2019.

Le pregunté si quería ir a Saprissa, fuimos, a él le gustó y me dijo que se quería quedarse.

Cuando tenía 16 años lo llevaron al alto rendimiento, ahí jugó 6 meses y marcó como cinco goles y el torneo siguiente quedó como segundo o tercer mejor anotador en la categoría Sub-21.

- ¿Cómo se toman el hecho de que muchos aficionados piden a Akheem en el primer equipo, por encima de otros jugadores?

A nosotros como padres, nos llena de orgullo, porque sabemos por todo lo que él ha pasado, lo que ha luchado, porque para él no ha sido para nada fácil. Nosotros como familia hemos hecho demasiado sacrificios.

Mi esposa se fue a San José a vivir con él, yo viajo desde Limón a verlo en cada partido y por años hacíamos un gran esfuerzo para llevarlo a los entrenamientos, en Belén.

Akheem Wilson llegó al Saprissa en el 2019. Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

Nosotros sabemos que esto es un tema de paciencia, ponemos las cosas en manos del Señor y que el Señor sea el que dirija el camino de él y que lo siga iluminando, bendiciendo, protegiendo y librando de todo mal, porque él quiere consolidarse en Saprissa y convertirse en legionario.

- ¿Y cómo le ayudan a Akheem para manejar estas ansias de jugar en el primer equipo?

Es complicado, porque él es joven, tiene apenas 18 años, es un adolescente y a veces cae en frustración, pero nosotros le hablamos mucho.

Nosotros ponemos todo en manos de Dios y le decimos “Papi, tiene que tener paciencia, los tiempos de Dios son perfectos y si Dios le dio este don y si lo hizo llegar hasta aquí es por algo. Entonces, usted tiene que seguir luchando”.

- ¿Cómo es la relación con Saprissa?

Va bien, hasta el día de hoy, Akheem tiene un contrato y no han incumplido en nada de lo que dice. Le pagan un salario, le ayudan con la universidad (estudia ingeniería en sistemas), lo único, es que, como todo jugador sueña con minutos en primera, pero sabemos que que eso no es decisión ni de él, ni de nosotros.

Hay que esperar que don Vladimir (Quesada, entrenador) le diga que llegó el turno.

Erick Lonis habló del presente de Akheem Wilson en el Saprissa. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Erick Lonis habla del presente de Akheem Wilson

Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del Saprissa habló de la realidad de Wilson y por qué no ha vuelto a sumar minutos en el primer equipo morado.

“No quiero hablar de casos en particular, pero hay jugadores en los que uno tiene un plan de desarrollo. Akheem es uno, Dax Palmer es otro, Kenan Myrie es otro y hemos incorporado trabajos específicos con Christian Bolaños, con Gilberto Martínez, para mejorarles principios, para que cuando lleguen al primer equipo lleguen preparados y listos para consolidarse.

LEA MÁS: Erick Lonis promete ser más agresivos al hacer fichajes y aclara si quiere ser presidente de Saprissa

A veces les damos oportunidad para irles viendo algunas cosas, todos están cerca de que, en el momento en que superen sus debilidades, superen algunas cuestiones del juego sean tomados en cuenta para el primer equipo", afirmó el exportero.