La Liga Premier inglesa sorprende con publicación por el debut de Bryan Ruiz con la selección de Costa Rica

La Premier League recordó el paso de Bryan Ruiz con el Fulham

El debut oficial de Bryan Ruiz como técnico de la Selección de Costa Rica está dando de qué hablar a nivel mundial y hasta la Liga Premier de Inglaterra se refirió en sus redes sociales este viernes.

La cuenta oficial en español de la que para muchos es la mejor liga del mundo juntó al Capi y a Diego Forlán en una dinámica para recordar que dos jugadores que pasaron por sus campos hoy se estrenan como seleccionadores.

“Diego Forlán y Bryan Ruiz, dos figuras que representaron a sus países en La Premier y hoy les toca estar al frente de sus combinados nacionales. 🇺🇾🇨🇷”.

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La Premier League destacó la trayectoria de Bryan Ruiz

En la publicación destacaron los números de ambos jugadores, sus equipos y el tiempo que estuvieron jugando en el Reino Unido.

En Inglaterra, el alajueliteño acumuló ocho goles y 13 asistencias en 68 partidos con el Fulham FC

“Ruiz llevó a la Premier sus goles lleno de talento”, destacaron sobre el tico en una muestra más de que el nombramiento de Bryan ha dado de qué hablar alrededor del mundo.

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