La lucha contra la homofobia en el fútbol tiene su día, ¿qué dicen en Costa Rica?

Jakub Jankto estremeció el mundo del fútbol el lunes al anunciar públicamente que es gay siendo aún jugador en activo. (Tomada de Twitter)

En una cancha de fútbol se dicen muchas cosas y se hablan de tantas otras, pero palabras como gay u homosexual suelen tener una connotación negativa o ser ignoradas del todo, especialmente entre los varones.

Los casos como los de Jakub Jakto, futbolista checo de 27 años, que el lunes sacudió al mundo del deporte al reconocer públicamente su orientación sexual aún son tan poco comunes que es el motivo por el que tanto llaman la atención.

Jakto, volante del Sparta Praga de su país, ha recibido mucho apoyo del mundo del fútbol por lo que muchos consideran un acto de valentía, así como en noviembre del 2021 también lo hizo Joshua Cavallo, jugador australiano, que hasta ha estado en su selección.

Justin Fashanu, exjugador inglés de origen nigeriano, no tuvo tanto respaldo y más bien salir del clóset en 1990 le trajo tantas complicaciones a su carrera y vida que terminó suicidándose por el ambiente que generaron a su alrededor, él fue el primer futbolista de la historia en reconocer que era gay.

A raíz de esa tragedia, el 19 de febrero, día del cumpleaños de Fashanu, se creo que el Día internacional contra la homofobia en el fútbol, que luego se amplió al deporte y se usa esta dura historia para hacer consciencia de un tema del que aún hoy en día, es complicado de abordar en muchos ámbitos.

Futbolista checo sacude al mundo: “Soy homosexual y no quiero esconderme más”

Justin Fashanu fue el primer futbolista en reconocer públicamente que era homosexual. Foto: Tomada The Guardian.com

¿Qué dicen en Costa Rica?

Buscamos a diversas partes, tanto dirigentes de fútbol, exjugadores, un sicólogo y un dirigente de la comunidad LGTBIQ+ para que nos hablen de la idea del día. Lo primero que sorprende es lo poco conocida que es esta conmemoración.

Ricardo Chacón, exjugador de Alajuelense y de la selección de Costa Rica, afirma que siempre ha sido un tema complejo para tratar entre futbolistas, tanto desde su época, como hoy mismo, pero celebra que cada vez haya más apertura.

“Desde hace muchos años ha sido muy complicado de abordar, vivimos en una sociedad muy machista que nos cuestan estos temas, hemos ido variando un poco y entendiendo esto como algo normal, como una condición más de una persona, ahora veo mucho más apertura que la época nuestra.

“Parte de lo complicado es que todavía alguna gente no acepta este tipo de condiciones, entonces se inhibe el deportista a hablar sobre su orientación, pues teme que pueda haber rechazo de parte de sus compañeros o del entorno en que se desenvuelve”, opinó el también gerente del Estadio Nacional.

Respaldo

Victoria Ross, presidenta de Unafut, aboga por más inclusión en el fútbol. (Rafael Pacheco Granados)

Victoria Ross, presidenta de la Unafut, es fiel creyente de que el fútbol tiene que ser cada vez más inclusivo y hacer sentir a todos en las mismas condiciones y ellos como organización, crear esos ambientes más seguros.

“Nosotros acabamos de firmar la iniciativa de Naciones Unidas de “Football for the goals”, que nos compromete como organización a cumplir objetivos de desarrollo sostenible que también tiene que ver con la no discriminación y la inclusividad de las organizaciones.

“Las organizaciones de fútbol alrededor del mundo, FIFA, sus confederaciones y algunas de las principales ligas han empezado a tomar pasos importantes en estos temas, pero creo que aún tenemos una ruta que tiene que ver más con la parte cultural impulsada por las acciones que podamos tomar desde las instituciones para lograr un mejor escenario en materia de no discriminación. El deporte tiene que ser inclusivo por definición, debe ser para todos”, dijo Ross.

En junio del año pasado, Unafut por primera vez empleó la bandera multicolor en sus logos, pero no niegan que las barreras aún existen y hay mucho machismo que se ve reflejado, por ejemplo, hacia el fútbol femenino, a pesar de que han sido mucho más abiertas en el tema.

“Para ellas tampoco ha sido fácil, hablándote como una mujer que jugó fútbol, la lucha ha sido dura, no debemos pensar que las mujeres jueguen, sin que sea celebrado igual, todas las mujeres, sin ningún distingo, pero es verdad que en el fútbol masculino hay mayor resistencia a estos temas”, añadió.

Tomar acciones

La selección de Alemania hizo este gesto a manera de protesta por la falta de expresión contra las minorías en el Mundial de Qatar 2022. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)

Para Geovanny Delgado, uno de los organizadores de la Marcha de la Diversidad en Costa Rica, la inclusión y el respeto no solo debe ser de palabra, sino mostrarlo en acciones que para él aún se quedan cortas en el país.

“Lo cierto es que en el tema aún hay mucho por avanzar, el ejemplo más claro fue en el último mundial en Qatar, donde hubo prácticamente una prohibición, no solo para los jugadores y aficionados, sobre el tema para mostrar signos o referirse a esto.

“En el caso concreto de Costa Rica hay un pronunciamiento nulo por parte de los equipos de fútbol y de sus organizaciones, es necesario una mayor visualización. Hemos solicitado pronunciamientos de la Fedefútbol en diversas ocasiones, pero no se refieren de manera concreta sobre el tema, ni los equipos cuando les hemos solicitado apoyo en diversas campañas”, explicó Delgado.

Hay un tema que además es complicado, el de la presión social hacia los deportistas, como no los explicó la sicóloga Ruth Quirós, quien atiende temas de la comunidad y afirma que más bien le parece triste que en el caso de Jakto tuviera que esperar tanto para poder decir quién es.

Megan Rapinoe además de ser de las mejores jugadores del mundo, nunca ha escondido su sexualidad. (FRANCK FIFE/AFP)

“Es una cosa que no tendría porque afectarle en su vida laboral ni social, sino que es parte de la diversidad. Me parece muy frustrante que haya tenido que esperar tanto, es cierto que es muy valiente en el sentido que marca un parámetro para mí y empodera a muchas otras personas que deben estar reprimidas en su vida para poder abordar este tipo de temas en otros niveles y puede servir de fundamentos para que otras personas puedan también salir adelante. Es una situación muy dolorosa en la que las personas sufren al no poder expresarse, fingir o esconderse como alguien que no son”, dijo.