La nieta del exgoleador morado Carlos Solano se llena de emoción con el regreso de Los Zumbis

Los Zumbis están por volver a La Teja y esto es algo que llena de emoción a gran parte del país, incluso en el ámbito deportivo, donde el exgoleador e histórico jugador de Saprissa, Carlos Solano, cuenta cómo su nieta lo tiene bien informado sobre el tema.

El exmorado, quien recientemente recibió un homenaje por parte de la institución tibaseña, habló con La Teja para revelar cómo su nieta, pese a que en aquellos años de la salida de Los Zumbis aún no había nacido, se ha motivado y está a la espera de jugar con su abuelo con ver las noticias en el periódico.

Carlos Solano está a la espera de Los Zumbis para jugar con su nieta (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Yo en aquellos tiempos lo tomaba en cuenta y ahora, actualmente, mi nieta solo decirme que participe y todo eso, ya que es un juego bonito y entretenido.

“Mi nieta tiene 19 años; en aquel tiempo no se acuerda de eso, pero yo recuerdo que los ponen para arriba, para abajo, los meten por todo lado y es algo bastante interesante y bonito”, mencionó Solano a La Teja.

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“A ella me imagino que le surgió la curiosidad por ver los muñequitos y por estar comentando en la universidad, ya que ahora los jóvenes son muy curiosos”.

El exgoleador afirmó que, además de lo entretenido, la dinámica de Los Zumbis es muy buena para el tema de trabajar la mente en las personas mayores.

Carlos Solano, exgoleador histórico del Saprissa espera el lunes para comprar el periódico en el estreno de Los Zumbis (Facebook Unafut. /Facebook Unafut.)

“Es importante para nosotros los mayores para activar el cerebro y ponerlo en práctica y agilizarlo, además de ponerlo en movimiento para activar la mente”, aseguró.

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“Yo lo jugaba, me acuerdo que hace muchos años era un entretenimiento; ahora La Teja, especialmente los domingos, trae unos entretenimientos especiales como los juegos de palabras y eso, y siempre estoy en eso para activar mi mente”.

Los Zumbis Fernando de Narváez (Cortesía/La Nación)

Don Carlos asegura que el lunes irá al supermercado a comprar La Teja para ponerse a jugar Los Zumbis junto a su nieta.

“Todos los días lo hago (comprar La Teja), pero ahora especialmente el próximo lunes, ya que es el día del estreno y lo tengo presente”, afirmó.